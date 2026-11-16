La reunión celebrada en Tandil entre intendentes y funcionarios de los distintos municipios bonaerenses.

Trece municipios del sudeste bonaerense formalizaron la creación de una mesa técnica regional, un espacio de articulación que tendrá como objetivo avanzar en una estrategia compartida de desarrollo y coordinar acciones y proyectos en materia de producción, infraestructura, conectividad, logística, turismo, innovación y desarrollo territorial.

Entre las prioridades que impulsaron la conformación de este espacio se encuentra la recuperación y articulación del tren de cargas con los puertos de Quequén y Mar del Plata.

Qué municipios integran la nueva mesa técnica por el desarrollo regional

La constitución de la mesa se concretó en Tandil con la firma del acta acuerdo institucional y constitución de la mesa técnica regional del sudeste bonaerense, suscripta por los intendentes y representantes de los municipios participantes.

Del encuentro participaron los intendentes de Tandil, Miguel Lunghi; de Necochea, Arturo Rojas; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de San Cayetano, Miguel Gargaglione; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Balcarce, Esteban Reino; y de Lobería, Pablo Barrena, acompañados por el concejal y presidente de la Comisión de Industria, de General Pueyrredón Fernando Muro, en representación del intendente Guillermo Montenegro.

También participaron de los grupos de trabajo los municipios de Rauch, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú.

En el encuentro estuvieron presentes además el recientemente asignado presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis y el diputado provincial Matías Civale.

El encuentro fue moderado por el exintendente de Lobería Juan José Fioramonti y permitió compartir las distintas miradas de los municipios y sectores que forman parte de este proceso de articulación regional.

La reunión regional por el futuro del sudeste bonaerense contó con referentes de numerosos municipios.

El tren de cargas, una prioridad para la integración regional

Uno de los principales temas que atravesó la jornada fue la necesidad de recuperar y fortalecer el sistema ferroviario de cargas como herramienta para mejorar la conectividad productiva de la región con los puertos.

El acuerdo regional establece como prioridad la consolidación del hinterland de puerto de Quequén y el puerto de Mar del Plata, junto con la reactivación e integración de la red ferroviaria de cargas y el fortalecimiento de corredores viales estratégicos.

La estrategia contempla un esquema intermodal que permita articular camión, tren y puerto, con Tandil, Balcarce y otras ciudades intermedias como nodos de transferencia dentro de una red logística regional.

El impulso al ferrocarril constituye así uno de los antecedentes concretos que dieron lugar a la articulación entre los municipios y una de las primeras agendas que la mesa buscará profundizar, a partir de una mirada que permita abordar el recorrido completo de la producción y no solamente los tramos correspondientes a cada distrito.

Tren de cargas y puertos: 13 municipios del sudeste se alían para integrar la logística regional.

Los puertos de Quequén y Mar del Plata, claves para el sudeste bonaerense

La región cuenta con dos nodos portuarios estratégicos, el de Quequén y el de Mar del Plata, que registran operaciones anuales por más de USD 4.000 millones, lo que refuerza la importancia de mejorar la conectividad entre las áreas productivas, los centros de transferencia y las terminales portuarias.

La región que conforman los trece municipios reúne aproximadamente 1,15 millones de habitantes, se extiende sobre 50.025 kilómetros cuadrados y representa alrededor del 7,7% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, configurando un territorio con una importante diversidad productiva, logística, turística y de conocimiento.

En materia productiva, cuenta con una estructura diversificada que incluye cadenas agroindustriales, ganadería, minería serrana, actividad pesquera, industria, construcción y servicios tecnológicos. En conjunto, el volumen de producción supera las 5,6 millones de toneladas, uno de los indicadores que dimensiona la relevancia económica del territorio.

El desafío planteado por la Mesa es articular esas capacidades y potenciar las complementariedades entre los distintos municipios, integrando agricultura, ganadería, agroindustria, minería, pesca, industria y servicios vinculados al conocimiento y la tecnología.

Lunghi, intendente anfitrión, durante la reunión regional en Tandil.

Una agenda regional con cinco ejes de trabajo

La mesa organizará su trabajo en cinco dimensiones prioritarias: producción y desarrollo económico; conectividad e infraestructura; desarrollo turístico integrado; innovación y desarrollo tecnológico; y fortalecimiento del entramado urbano y rural.

En materia turística, buscará avanzar en una promoción integrada que permita articular la oferta del litoral marítimo, el cordón serrano de Tandilia y los circuitos de turismo rural, aprovechando la complementariedad de los distintos destinos.

La innovación y el desarrollo tecnológico constituirán otro componente central de la estrategia regional, con la articulación de universidades, organismos científicos y tecnológicos y sectores productivos. En ese marco, se prevé fortalecer el trabajo conjunto con la UNICEN, la UNMDP, la UTN, el INTA, el INTI, los clusters tecnológicos y las cámaras empresarias.

El quinto eje estará vinculado al fortalecimiento del entramado urbano y rural, con propuestas compartidas en materia de ordenamiento territorial, sostenibilidad, preservación de suelos y cuencas hídricas y generación de oportunidades que contribuyan a la permanencia del talento joven en la región.

Una estructura operativa para transformar la agenda en proyectos

La institucionalización de la mesa contempla una estructura de trabajo integrada por secretarios y directores de las áreas de producción, desarrollo económico, obras públicas, planificación y medio ambiente de los municipios firmantes.

El acuerdo también habilita la incorporación permanente de representantes del sistema universitario, organismos técnicos, clusters tecnológicos y cámaras empresarias, ampliando la participación institucional del espacio.

Entre las funciones definidas para la mesa se encuentran la elaboración de un plan de acción operativo y proyectos ejecutivos, la consolidación de un sistema unificado de datos e indicadores, la gestión de agendas ante organismos provinciales, nacionales e internacionales y el establecimiento de cronogramas de evaluación.

El tren de cargas a Quequén está paralizado y es clave para la producción bonaerense.

Pensar los 13 distritos como una región

Luego, el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, presentó una mirada sobre las características y potencialidades del territorio y destacó la necesidad de comenzar a pensarlo de manera integral.

Cordonnier señaló que los 13 distritos cuentan con una amplia diversidad de actividades y capacidades que pueden complementarse, entre ellas el agro, la ganadería, la minería, la pesca, el turismo, la construcción, la industria metalmecánica y el conocimiento.

En ese marco, planteó la importancia de generar espacios para intercambiar experiencias y capacidades, con el objetivo de liberar las posibilidades de desarrollo existentes en cada uno de los municipios.

También propuso trabajar de manera conjunta para favorecer la radicación de industrias, primero fortaleciendo y nivelando las condiciones dentro de la propia región y luego saliendo a buscar inversiones en forma coordinada.