Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, lanzó una promoción especial para quienes utilizan el transporte público: quienes paguen sus viajes en subte y/o colectivos desde la app con la funcionalidad Pagar viaje con QR contarán con un 50% de reintegro, con tope de devolución de $8.000 por persona por mes.

El beneficio está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre y busca acompañar la economía cotidiana de millones de personas que utilizan el transporte público para estudiar, trabajar o realizar sus actividades diarias. De esta manera, la banca pública bonaerense suma una nueva herramienta de ahorro a los beneficios que ya ofrece su billetera digital en distintos rubros de consumo.

El lanzamiento de esta promoción complementa con una de las últimas innovaciones incorporadas por Cuenta DNI: la posibilidad de pagar viajes en colectivos y subtes mediante QR. La funcionalidad, disponible desde septiembre, permite abonar el pasaje directamente desde el teléfono y amplía las opciones de pago para las personas usuarias del transporte público.

Esta alternativa ya está disponible en la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos que tienen la terminal de cobro para tarjeta SUBE. Entre ellas se encuentran líneas nacionales, provinciales y municipales que fueron incorporando esta tecnología de manera progresiva.

Para utilizar el beneficio es necesario realizar el pago del viaje a través de Cuenta DNI con la modalidad Pagar viaje con QR. El descuento no se aplica en el momento de la compra, sino que el reintegro se acredita posteriormente en la cuenta de la persona usuaria, hasta alcanzar el tope mensual establecido para la promoción.

Con esta iniciativa, Banco Provincia fortalece el ecosistema de beneficios de su billetera digital y ofrece una nueva solución que combinan innovación, comodidad y ahorro para acompañar el día a día de más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia de Buenos Aires y el país.

Cómo pagar un viaje con QR desde Cuenta DNI