Un camión con acoplado protagonizó un despiste en ruta 11
Un camión Mercedes-Benz con acoplado despistó en la ruta 11, a la altura de General Lavalle. El hecho ocurrió este viernes y el conductor no sufrió lesiones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un camión con acoplado despistó este viernes en ruta 11, a la altura del partido de General Lavalle. El vehículo terminó sobre el cantero central y su conductor, de 44 años, no sufrió lesiones.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:10, en el kilómetro 250,5, en los carriles en sentido ascendente. Personal del destacamento de la policía vial de General Lavalle acudió al lugar luego de ser comisionado por una concesión de Aubasa.
Por causas que se tratan de establecer, el camión Mercedes-Benz Atego, dominio AH356XL, que circulaba con un acoplado, despistó y quedó sobre el cantero central.
En el sector del hecho se hizo presente una ambulancia de SUMSA, quien constató que el conductor, oriundo de Ezeiza, no presentaba lesiones.
Al momento de la intervención policial, se aguardaba la llegada de una grúa pesada para retirar el vehículo. Según el parte oficial, el siniestro no provocó la interrupción de la circulación vehicular.
Las condiciones meteorológicas eran buenas, con cielo despejado y visibilidad diurna.
Leé también
Temas
Lo más
leído