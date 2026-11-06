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Un camión con acoplado protagonizó un despiste en ruta 11

Un camión Mercedes-Benz con acoplado despistó en la ruta 11, a la altura de General Lavalle. El hecho ocurrió este viernes y el conductor no sufrió lesiones.

Así quedó el camión despistado junto a la ruta 11 en jurisdicción de Lavalle.

6 de Noviembre de 2026 18:48

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un camión con acoplado despistó este viernes en ruta 11, a la altura del partido de General Lavalle. El vehículo terminó sobre el cantero central y su conductor, de 44 años, no sufrió lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:10, en el kilómetro 250,5, en los carriles en sentido ascendente. Personal del destacamento de la policía vial de General Lavalle acudió al lugar luego de ser comisionado por una concesión de Aubasa.

Por causas que se tratan de establecer, el camión Mercedes-Benz Atego, dominio AH356XL, que circulaba con un acoplado, despistó y quedó sobre el cantero central.

El camión despistado en ruta 11 en jurisdicción del partido de Lavalle.

En el sector del hecho se hizo presente una ambulancia de SUMSA, quien constató que el conductor, oriundo de Ezeiza, no presentaba lesiones.

Al momento de la intervención policial, se aguardaba la llegada de una grúa pesada para retirar el vehículo. Según el parte oficial, el siniestro no provocó la interrupción de la circulación vehicular.

Las condiciones meteorológicas eran buenas, con cielo despejado y visibilidad diurna.

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