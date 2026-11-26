El pasado 14 de noviembre Estefanía Santiago cumplió 100 años y este jueves tuvo su celebración en el Complejo Geriátrico La Tranquilidad, del barrio Estrada de Mar del Plata.

Aunque llegó al siglo de vida hace casi dos semanas, el festejo se llevó adelante este jueves, en el marco de las celebraciones que la institución organiza el último jueves del mes para agasajar a todos los residentes que cumplen años.

Según comentaron sus cuidadoras a 0223, Estefanía vive en la residencia desde el año 2022. Antes, tuvo una despensa, actividad comercial que la acompañóo gran parte de su historia.

En este día tan especial estuvo acompañada por su hijo Ricardo, quien compartió con ella el momento de soplar las velitas y celebrar un siglo de vida.