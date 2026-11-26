Familiares y amigos de "Toty" Rosales reclamaron justicia frente a Tribunales: “Queremos que le den los 6 años”

Familiares, amigos y allegados de Ariel “Toty” Rosales se movilizaron frente a los Tribunales de Mar del Plata para reclamar justicia, a pocos días de que se conozca la sentencia por la muerte del motociclista, ocurrida cuando circulaba por la avenida Independencia y fue embestido por un Fiat Cronos conducido por Estanis Tabasca Rebolledo.

Con el reclamo de justicia como bandera, los manifestantes expresaron su malestar por el cambio de calificación legal que tuvo la causa durante el proceso judicial y pidieron que el acusado reciba la pena máxima contemplada por el delito por el que llegó a juicio.

“Lo que queremos luchar, los jueces que escucharon todo en el juicio le den lo máximo: los seis años. Que no le quieran cambiar la carátula de vuelta”, sostuvo Diego, amigo de Toty, en diálogo con 0223.

La defensa sostuvo que el hecho se produjo de manera involuntaria.

La sentencia se conocerá el jueves 3 a las 13 y adelantó que continuarán manifestándose para visibilizar el pedido de la familia y los amigos de la víctima.

El malestar por el cambio de carátula

Uno de los principales cuestionamientos de los allegados apunta a la modificación de la imputación que se produjo durante el proceso.

En un primer momento, Tabasca Rebolledo había sido acusado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, esa calificación fue modificada y el acusado llegó a juicio por homicidio culposo agravado y calificado por culpa temeraria, un delito cuya escala penal tiene un máximo de 6 años.

El cambio generó un fuerte malestar entre los familiares y amigos de Rosales, que consideran que la nueva figura no refleja la gravedad de lo ocurrido y reclaman que se aplique la pena máxima prevista. “Hubo un cambio de carátula que, la verdad, no nos gustó para nada. Antes era de 8 a 25 años y ahora, al cambiarla, es de 3 a 6”, expresó Diego.

Llegó a juicio por homicidio culposo agravado y calificado por culpa temeraria, un delito cuya escala penal tiene un máximo de 6 años.

En ese sentido, cuestionó los argumentos de la defensa, que sostuvo que el hecho se produjo de manera involuntaria y planteó que el acusado habría atravesado un episodio de pérdida de conciencia mientras conducía.

“Esto no fue casual, no fue que dobló en una esquina y se encontró con una moto. Él venía a contramano por Independencia a alta velocidad”, afirmó.

El amigo de Rosales también hizo referencia a las declaraciones del imputado durante el debate y a sus actividades durante los días previos al choque. Según recordó, el propio acusado había manifestado que llegó a Mar del Plata para trabajar, que había descansado poco y que había salido durante la noche.

La sentencia se conocerá el jueves 3 a las 13.

“Él mismo lo dijo en el juicio, no es un invento.

Si estaba tan cansado, se tenía que haber quedado en su casa descansando y no salir a la noche, sabiendo que los reflejos no son los mismos para manejar”, señaló.

“Queremos que los jueces nos escuchen”

Durante la movilización, los allegados también cuestionaron la situación judicial previa del acusado. Diego hizo referencia a una condena anterior vinculada a una serie de estafas y reclamó que se tenga en cuenta ese antecedente al momento de resolver.

“Queremos que pague los tres años que corresponden por las 70 estafas que tiene. No pagó esos tres años, le dieron nueve meses, lo dejaron en la calle y después vino y nos mató a Toty”, manifestó.

A pocos días de la sentencia por la muerte del motociclista de 41 años, familiares y amigos se movilizaron para cuestionar el cambio de carátula

Finalmente, el amigo de la víctima aseguró que la movilización busca hacer visible el reclamo antes de la resolución judicial y expresó su expectativa sobre el fallo.

“Queremos hacer un poco de ruido, que nos escuchen. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó y queremos que no le cambien la carátula. Que sean los seis años, que es el máximo”, concluyó.

La próxima semana, los jueces darán a conocer la sentencia que definirá la responsabilidad penal de Tabasca Rebolledo por la muerte de Ariel “Toty” Rosales. Mientras tanto, familiares y amigos mantienen el reclamo para que el acusado reciba la pena máxima solicitada por la querella.