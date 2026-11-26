Efectivos de las policías civiles de Río de Janeiro (PCERJ) y de Espírito Santo (PCES), con el apoyo del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP), irrumpieron en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa del Vasco da Gama y arrestaron al delantero David Correa da Fonseca.

La medida forma parte de la segunda fase de una investigación por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia. En imágenes difundidas por GloboNews y en las redes sociales, se vio al atacante de 31 años con la indumentaria de práctica del club carioca, bajo custodia policial, camino al estacionamiento del predio.

La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5.º Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória (Espírito Santo), ciudad natal del futbolista. La magistrada fundamentó la detención en la necesidad de garantizar el orden público y preservar la producción de pruebas, y dispuso simultáneamente el arresto en Goiás de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho de Vila Nova cuyo pase pertenece a Santos.

La Justicia revirtió un rechazo previo del 29 de octubre —fecha en que solo exigió al jugador la entrega de su pasaporte— tras hallar mensajes de julio en dos celulares secuestrados el 31 de agosto durante los allanamientos de la Operación "A Tropa" en el predio de Vasco da Gama y en la residencia de Correa da Fonseca en Barra da Tijuca.

La defensa del futbolista refutó la acusación al señalar que el denunciante había negado ese ofrecimiento en un testimonio anterior. Por su parte, Correa da Fonseca, quien permanece detenido, negó cualquier relación con el tráfico de drogas y armas, aunque admitió tener conocidos en Espírito Santo vinculados al expediente.

Incorporado a Vasco da Gama en 2024 tras surgir en Vitória y pasar por Cruzeiro, Fortaleza, Inter de Porto Alegre y San Pablo, DVD acumula 117 partidos, 15 goles y diez asistencias en el club, con 46 encuentros y seis tantos en la última temporada. Su última participación en cancha ocurrió el 8 de noviembre, en la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil ante Palmeiras, y estuvo en el banco de suplentes el domingo pasado frente a Bragantino.

En la reciente Copa Sudamericana, disputó los 45 minutos del segundo tiempo en la semifinal de vuelta en Brasil contra Boca, encuentro que el equipo argentino ganó 3-1 antes de consagrarse campeón del certamen.