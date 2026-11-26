Los presidentes y representantes de los clubes aprobaron el balance y oficializaron la Comisión Directiva. (Foto: AAMH)

Este miércoles se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH), en la que se renovaron las autoridades para el periodo 2026-2030 y se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo del deporte en la ciudad.

Con la presencia de presidentes y representantes de los clubes miembros de la Asociación, se aprobaron los balances correspondientes y se oficializó la conformación de la nueva Comisión Directiva, luego de presentarse una lista única de postulantes.

Daniel Iza continuará al frente de la presidencia, mientras que Fernando Segovia seguirá desempeñándose como secretario y Marcelo Román como tesorero. Entre las modificaciones, Paola Viviana Aceste asumirá como vicepresidenta 1º y Franco Luchina ocupará el cargo de vicepresidente 2º.

Durante el encuentro, Iza aprovechó de repasar el trabajo realizado a lo largo del año tanto por la Asociación como por los 21 clubes que la integran, y compartió algunos de los proyectos y desafíos previstos para la próxima temporada.

Asimismo, se debatieron cuestiones vinculadas al proceso de los seleccionados, los formatos del Torneo, las categorías infantiles y la continuidad de los espacios de formación. También se adelantó que se brindarán estadísticas a cada club sobre su desempeño durante el año para así poder analizar la realidad de los equipos y acompañar su crecimiento.

“Nuestra tarea es desarrollar el deporte y lograr que cada vez tengamos mejores jugadores, contemplando la realidad de los clubes y viendo cómo, entre ambas cuestiones, podemos encontrar el mejor camino”, indicó Daniel Iza.