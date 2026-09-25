Piden el sobreseimiento y la libertad para el entrenador de hockey acusado de abuso sexual

El abogado Maximiliano De Mira, defensor de Horacio Norberto Asensio, presentó un pedido formal para que se disponga el sobreseimiento y la libertad del entrenador de hockey actualmente detenido por presuntos abusos sexuales.

Asensio fue arrestado hace una semana en Mar del Plata, vinculado a entre dos y tres casos de abuso sexual cometidos contra jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso. Los hechos denunciados habrían ocurrido hace más de diez años. En el momento de su detención, Asensio dirigía al club Sporting de Mar del Plata.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos.

En el escrito entregado ante la fiscalía a cargo de Diego Torres, el abogado De Mira sostiene que la acción penal está prescrita debido al tiempo transcurrido, argumentando que se trata de un "delito continuado y no de hechos independientes". Por ello, solicitó la inmediata libertad de su defendido.

La fiscalía se opuso a esta solicitud y el caso fue remitido a la jueza de Garantías Marisa Promé, quien deberá resolver sobre el pedido de sobreseimiento y la situación procesal de Asensio.