Mar del Plata Club se quedó con el título en Bahía Blanca

Ls chicas de MDPC se alzaron con el título en Bahía. (Foto: Federación Bonaerense)

Mar del Plata Club quedó con el título en el Regional de Clubes A disputado en Bahía Blanca , luego de vencer en la final a las locales de Sociedad Sportiva por 2 a 1 , gracias a los goles de Julieta Riccardi y Mía Blois, quien además fue elegida la MVP del partido definitorio.

Los dirigidos por Carlos Muñoz superaron el triangular inicial tras sendos empates 2-2 frente a Independiente y Trinity y ya en semifinales vencieron por penales australianos a Unión del Sur luego de otro 2-2 en el tiempo reglamentario.

La capitana Catalina Tapia marcó 3 goles en el torneo, Giuliana Vedova hizo 2 y sumaron un gol cada una Rosario Gómez y las mencionadas Riccardi y Blois.

El plantel de quinta división de Mar del Plata Club que festejó en Bahía Blanca estuvo integrado por Lola Daoud, Zoe Morcella Vescovi, Mía Blois, Giuliana Vedova, Mora Benedetti, Lua Ramos, Maia Martínez Giulidoro, Manuela Rodríguez Fagonde, Azucena Torrebruno, Rosella Cardinale, Delfina Cazzaro, Catalina Tapia, Rosario Gómez, Julieta Riccardi, Josefina Ríos Bustamante, Delfina Martínez, Sofía Aguilar, Helena Pérez Marino y Arantza Daguerre.

En el partido por el tercer puesto, Independiente venció 5-2 a Unión del Sur de Mar del Plata.

El otro representante de esta ciudad, Trinity se quedó con el quinto lugar al superar a Los Cardos de Tandil por 2-1 en el último cotejo.