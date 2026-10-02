"Me decía que me iba a hacer llegar a Las Leonas": una nueva víctima denunció los abusos de Asensio cuando tenía 11 años

Horacio "Chacho" Asensio es un exentrenador de hockey que hoy está preso, acusado por abuso de menores. Tres ex jugadoras del Club Atlético Monte Hermoso se animaron a denunciarlo en la Justicia y una de ellas avanzó en el plano penal.

El abogado defensor Maximiliano de Mira reclamó la absolución de Asensio bajo el argumento de la prescripción del delito, pero el 29 de septiembre la jueza de Garantías N° 4 de Bahía Blanca Marisa Promé lo rechazó.

En ese contexto, en las últimas horas una nueva víctima hizo pública su denuncia contra Asensio. La mujer prefirió no llegar a la acción penal, pero se comprometió a salir de testigo en favor de una de las denunciantes.

"Entre mis 11 y 14 años yo sufrí abusos por parte de Asensio, compartía con él, era mi entrenador de hockey del Club Atlético Monte Hermoso. Solía buscarme por fuera del entrenamiento de hockey, él actuaba como paternal", relató la víctima, quien hoy tiene 36 años.

"Particularmente me solía llevar en su camioneta, era una Vitara roja, solía llevarme a la playa, a donde no había nadie, a la noche, se ponía arriba mío, me besaba en la boca, con beso de lengua, se ponía arriba y me manoseaba las partes íntimas y se frotaba contra mi cuerpo, esa situación era con ropa puesta, me tocaba las partes íntimas", denunció la jugadora.

En otro fragmento de la denuncia contó que una vez, en un campamento en la zona del faro de Monte Hermoso, Asensio se metió de prepo en su carpa: "Se subió arriba mío, creo que estaba con otras compañeras y ellas estaban dormidas, me acuerdo que él me pedía que haga silencio, me decía 'shhhh'".

"En cierta manera nos prometía hacernos llegar a Las Leonas; todo lo que me decía que hiciera, yo lo hacía", expresó la víctima y reveló que al igual que a otras chicas, el entrenador la citaba en su departamento: "Un día prendió el televisor y tenía una película porno, la puso unos segundos y la apagó".

Las demás denuncias

En el verano del 2013, Chacho Asensio integró el cuerpo técnico del seleccionado argentino de hockey Sub 18, Las Leoncitas. En el plantel estaban las tres jugadoras del Club Atlético Monte Hermoso, que hoy encabezan la denuncia contra él por abuso sexual.

Según el testimonio de la víctima que disparó la investigación, cuando Asensio era secretario de Deportes de Monte Hermoso hacía ir a las jugadoras al natatorio municipal en horario inusual. Después de entrenar se metía desnudo en los vestuarios mientras las chicas se duchaban y les pedía que lo masturbaran. "Si no me la hacés vos, me la hago yo", contó la denunciante, que actualmente tiene 29 años.

Otra de las víctimas contó que ella había llegado a jugar desde la Patagonia y que por eso en Monte Hermoso estaba sola. Dijo que sufrió numerosas situaciones de abuso de parte de Asensio, que ella consintió por miedo. Contó que una mañana, después de haber sido obligada por él a dormir en su cama, la llevó en su auto al entrenamiento: "Yo iba enojada, no le hablaba, entonces me dijo: 'No seas tonta, lo que pasó anoche es lo que pasa entre nenas y nenes'".

Las denunciantes contaron que estuvieron recibiendo mensajes de otras jóvenes que atravesaron situaciones similares. En todos los casos, el modus operandi se repite: Asensio encantaba a los padres con su rigurosidad y disciplina, mientras sometía a las adolescentes prometiéndoles convertirlas en "Leonas".

El domingo 20 de septiembre Asensio fue detenido en Mar del Plata, acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima". El expediente está a cargo del fiscal Diego Torres, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El traslado de Asensio a Villa Floresta

Mientras la causa avanza y la Justicia continúa tomando declaraciones, Asensio fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta. En simultáneo, el fiscal Torres trabaja en el pedido de prisión preventiva en el marco de la causa en la que está acusado de abuso sexual contra exjugadoras.

Las denuncias que forman parte del expediente están vinculadas a situaciones que habrían ocurrido en Monte Hermoso entre el 2012 y 2013, cuando las víctimas eran menores de edad.

Como antes se mencionó, el abogado de Asensio Maximiliano de Mira había solicitado su sobreseimiento, pero la jueza de Garantías Marisa Promé lo rechazó.