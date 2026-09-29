Rechazaron el pedido de sobreseimiento y Asensio seguirá detenido

Por el momento, cinco mujeres declararon en la causa contra Asensio.

La jueza Marisa Promé rechazó este martes el pedido de sobreseimiento y libertad en favor de Horacio Norberto Asensio, el entrenador de hockey que fue detenido hace una semana en Mar del Plata acusado de abusar sexualmente de sus jugadoras.

De esa manera, la titular del Juzgado de Garantías N° 4 dejó sin efecto el planteo que hizo días atrás el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

Los abusos habrían sido cometidos cuando el técnico residía en Monte Hermoso.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, el letrado consideraba prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle, quien fue sobreseído tras violar y embarazar a su hijastra de 11 años y permanecer prófugo una década y media.

Los testimonios incorporados al expediente describen circunstancias que presentan similitudes significativas.

Entre sus fundamentos, exlicó que para el propio fiscal se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tanto no distingue acontecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 de la misma".

Sin embargo, la jueza consideró que los plazos procesales no están vencidos y ordenó seguir adelante con la causa por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su rol de encargado de la educación o guarda, en perjuicio de al menos tres jugadoras adolescentes.

El abogado Sebastián Martínez había manifestado que podrían sumarse nuevas denunciantes.

El ex técnico de la Selección Argentina Sub-18 fue arrestado el domingo 20 de septiembre en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata, donde trabajaba en el club Sporting, tras una orden de captura librada por la Justicia de Bahía Blanca.