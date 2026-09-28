“Han relatado situaciones extremadamente similares”: cinco mujeres declararon en la causa contra Asensio

El abogado Sebastián Martínez, representante de una de las denunciantes en la investigación por presunto abuso sexual contra el entrenador de hockey Horacio Asensio, afirmó que hasta el momento prestaron declaración cinco mujeres y destacó las coincidencias existentes entre sus relatos.

De acuerdo con el letrado, los testimonios incorporados al expediente describen circunstancias que presentan similitudes significativas. “Por lo menos hasta la fecha han relatado situaciones extremadamente similares”, señaló Martínez.

En esa línea, consideró que la coincidencia entre las distintas declaraciones constituye un elemento relevante para la querella. “Todos cuentan la mecánica de realización de los hechos de forma similar, calcada diría yo”, sostuvo.

El abogado Sebastián Martínez sostuvo que los hechos denunciados corresponden al período en que Asensio residía en Monte Hermoso

Aún faltan dos testimonios

Martínez indicó que todavía deben declarar otras dos mujeres, aunque por el momento no fueron establecidas las fechas para esas presentaciones. Según explicó, los hechos incorporados hasta ahora al expediente se vinculan con el período en el que Asensio se encontraba en Monte Hermoso.

“No ha habido en principio ninguno relacionado con la ciudad de Mar del Plata y de fecha posterior a los años que hoy son materia de investigación”, sostuvo.

La eventual aparición de testimonios vinculados con Mar del Plata podría adquirir relevancia dentro de la discusión jurídica sobre la prescripción. El abogado señaló que tenía conocimiento de al menos dos posibles denunciantes de esa ciudad y que también se habían realizado contactos con otras mujeres. “Es muy probable que haya otras dos y ojalá puedan prestar declaración”, expresó.

“No ha habido en principio ninguno relacionado con la ciudad de Mar del Plata", señaló.

La discusión por la prescripción

Uno de los principales puntos de debate en la causa está relacionado con los plazos de prescripción. La defensa de Asensio sostuvo recientemente que la acción penal habría prescripto debido al transcurso del plazo máximo de 12 años.

Martínez, en cambio, planteó que esa interpretación no corresponde en relación con el caso de su representada y sostuvo que una actuación judicial produjo la interrupción del plazo. “El solo llamado a prestar declaración interrumpe la prescripción. Para nosotros está interrumpida y sobraba tiempo”, afirmó.

El abogado explicó que, para determinar el plazo aplicable, deben contemplarse tanto la edad que tenía la denunciante al momento de los hechos como las disposiciones particulares que rigen para delitos cometidos contra personas menores de edad.

La defensa de Asensio sostuvo recientemente que la acción penal habría prescripto.

El querellante también puso el foco en el período que puede transcurrir entre un hecho denunciado y la decisión de una víctima de acudir a la Justicia. En ese sentido, sostuvo que el proceso personal atravesado por su representada debe ser considerado al analizar la demora en la presentación.

“A la víctima que represento le llevó muchos años de terapia, de internalización, de reconstrucción psicológica y de preparación para poder encarar la denuncia”, señaló.

La denuncia penal de su representada fue presentada en 2024. Para Martínez, ese momento debe ser entendido dentro de un proceso que, según explicó, requirió varios años.

“Muchos años tuvieron que pasar para que ella estuviera mínimamente en condiciones de decidir hacer la denuncia penal y afrontar todo el proceso”, explicó.

La situación del acusado y la investigación

Durante sus declaraciones, Martínez cuestionó además el comportamiento que atribuye al entrenador y sostuvo que, según la hipótesis de la querella, su posición dentro de la actividad deportiva le habría permitido establecer vínculos de autoridad y confianza con menores.

El abogado describió a Asensio en términos particularmente duros y sostuvo que habría utilizado esa posición para ejercer influencia sobre las jóvenes, generando además circunstancias que podrían haber dificultado que los hechos fueran denunciados posteriormente.

Por otra parte, Martínez fue consultado sobre la posibilidad de que el acusado hubiera tenido conocimiento previo de la orden de detención. Aclaró que no cuenta con información concreta que permita confirmar esa circunstancia, aunque señaló que Asensio ya sabía que existía una investigación y había designado un abogado defensor. “Él tenía indirectamente conocimiento de muchas actuaciones que se venían llevando a cabo. Sabía que la cosa se movía”, concluyó.