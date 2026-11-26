La Fiesta Rastone, el ciclo de shows y fiestas musicales en Argentina que combina reggae y rock nacional ("50% rasta, 50% stone") en una misma noche, vuelve a vivirse en el puerto de Mar del Plata.

La cita es este viernes a las 20 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800). En esta oportunidad, se unirán Felipe Barrozo (guitarrista de Intoxicados) y Mafe Fages sin separar ambas escenas.

Felipe Barrozo es un guitarrista argentino, exintegrante de la banda argentina Intoxicados. Grabó con ellos cuatro discos de estudio.

Mafe Fages es, por su parte, una cantante del reggae argentino con un repertorio de canciones propias ligado al reggae roots. Su recorrido incluye distintas formaciones.

La entrada es gratuita y apta para todo público , pero los cupos son limitados y deben gestionarse por sistema CultuTickets.