El mundo del blues argentino atraviesa un momento de luto tras la muerte de Rubén “King” Alfano, guitarrista emblemático de Memphis La Blusera.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron que Alfano falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, a los 69 años.

“El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera”, expresaron sus allegados, agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas en estas horas difíciles.

Alfano fue guitarrista rítmico de Memphis La Blusera y grabó cinco discos de estudio fundamentales para el género: Alma Bajo La Lluvia, Medias Negras, Tonto Rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca Tuve Tanto Blues. Además, participó del disco en vivo Memphis En Vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino y consolidó a la banda como la más popular del blues en castellano.

El músico compartió escenario con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal, en festivales organizados por el sello estadounidense Alligator Records.