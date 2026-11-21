La propuesta del músico marplatense Matías Primo es por demás llamativa. Encontró la manera de unir naturaleza y tecnología, transformando las señales bioeléctricas de los árboles en sonidos para sus propias composiciones.

El artista, cantante, productor y músico acaba de lanzar nuevos discos: Light Sounds In The Trees y Trees Embrace The Night, los dos con 12 canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

La historia de su propuesta se remonta al 2015, en un encuentro con siete árboles en Miami. Allí el marplatense conoció una tecnología capaz de captar su actividad eléctrica y traducir esa información en señales sonoras. A partir de ello, empezó a desarrollar un proyecto que hoy forma parte de su identidad artística.

Con dispositivos especiales, el artista registró esas señales y las integró a sus producciones, sumando piano, voces y sonidos electrónicos. Así, inventó una manera de que los árboles dejen de ser solo una fuente de inspiración para convertirse en parte concreta del proceso creativo.

Con sus nuevos discos, el artista profundizó su exploración en la música ambient, un género que se caracteriza por las atmósferas y las experiencias sonoras.

Además trabaja con contenidos audiovisuales y con playlists que reúnen alrededor de 50 horas de música, algunas acompañadas por meditaciones guiadas en castellano e inglés.