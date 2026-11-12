El cumbieton de Román El Original suena en Brewhouse

“Román el original” vuelve, una vez más a Mar del Plata para vivir una noche a pura cumbia en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi al 4800) este sábado. También, habrá música en vivo y djs invitados.

Román, es el creador del “cumbietón” y ha logrado destacarse entre otros artistas del género, entre otras cosas por el uso de efectos de sonido, y la combinación de diferentes géneros, desde ritmos tropicales y centroamericanos hasta música electrónica.

"El Original" cuenta con una amplia trayectoria con álbumes como "Puro movimiento", "El bombazo", "…Y con este te quedaste", "Dando clase", "No voy a parar", "Sin rivales", "Sencillo", "Esto soy yo", entre otros.

Este sábado en Brewhouse se espera que suenen “La Bomba”, “Marina”, “Yo soy tu maestro”, “El amor se fue”, “Me tienes que olvidar” y “Te hago el amor”.

Las entradas son gratuitas, pero deben reservarse por sistema Cultutickets