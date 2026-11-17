La Sole reveló qué hará con las regalías del hit cristiano del momento.

Soledad Pastorutti sorprendió durante su gira por chaco al comunicar que grabará la canción que no paró de sonar durante la gira del papa León XIV, “Alma misionera”. Además afirmó que todas las ganancias que genere la canción serán donadas.

Durante su show en la tercera edición del festival Chaco Vibra Solidario, la artista se sorprendió al escuchar que sus fans le pedían que cante “Alma misionera”, el instantáneamente dió a conocer la noticia.

Lo que empezó como una canción de iglesia se convirtió en el fenómeno musical de la visita del papa León XIV a la Argentina. Y ahora tendrá versión oficial: Soledad Pastorutti

“Vamos a grabar una versión, ya lo hicimos en realidad, que va a salir esta semana y que las regalías van a ser en beneficio de alguna institución de bien público, porque la verdad es que no podemos creer las cosas que pasaron con la canción”, aseguró La Sole.

Qué dijo La Sole del papa León XIV y la historia del hit

Tras la misa, La Sole pudo saludar personalmente al papa León XIV. “Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís”, contó en una entrevista. Y le entregó un poncho emblemático, similar al que le había regalado al papa Francisco en Brasil.

Detrás del hit hay una historia que también se hizo viral. “Alma misionera” fue compuesta en 1981 por Mónica de la Canal, cuando tenía 18 años y participaba en la parroquia Corazón de María de Chascomús, junto a los misioneros claretianos.

La autora, que asegura conservar el manuscrito original, se enteró por televisión de que su canción estaba siendo cantada ante el papa. “Esperó 45 años para salir a la luz y de repente se dan todas estas cuestiones de una manera casi increíble”, relató.