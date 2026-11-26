La perra estaba atada a un árbol en un descampado

Una investigación por amenazas, robo, lesiones leves e incendio derivó en un procedimiento donde recuperaron una perra de raza dogo de color blanco, que había sido sustraída a un vecino de la zona.

El operativo se dió tras una serie de tareas investigativas y relevamientos realizados por efectivos de la comisaría decimoquinta que permitió hallarla en un descampado atada con una soga a un árbol.

La investigación comenzó con una serie de hechos denunciados previamente por la víctima, entre ellos un incendio en su vivienda, daños a vehículos y la sustracción de distintos elementos.

"Ya en octubre, en el marco de esa causa, se habían realizado cuatro allanamientos, durante los cuales se secuestraron armas de fuego, una réplica, equipos electrónicos y partes de un automóvil con pedido de secuestro vigente", recordaron autoridades policiales.

La fiscal Constanza Mandagarán ordenó la restitución de la perra a su propietario y la continuidad de actuaciones.