Abandonado, desnutrido y con parasitosis externa: rescataron a un perro en Mar del Plata

El maltrato animal se puede denunciar en la comisaría más cercana o vía el correo denunciasmardelplata@mpba.gov.ar.

A través de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, el Municipio intervino en una vivienda ubicada en el barrio La Herradura y retiró a un perro en estado de abandono, con bajo peso corporal, signos de descuido, desnutrición y parasitosis externa.

En detalle, el operativo fue llevado a cabo junto a personal de la Comisaría Decimoprimera por disposición de la Fiscalía General ODA, en respuesta a una denuncia efectuada por vecinos de la zona que advertía la situación del can.

En consecuencia, el animal fue evaluado clínicamente y permanecerá en un hogar de tránsito para una futura adopción responsable.

Ante situaciones de maltrato y para que Zoonosis pueda intervenir, los vecinos deben realizar la denuncia penal en la dependencia policial más cercana o a través del correo denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, aportando la mayor cantidad de información posible.

El perro recibió atención clínica veterinaria y actualmente permanece en un hogar de tránsito hasta su adopción.

Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se deberá completar el formulario web de denuncias de Zoonosis en este enlace.

Requisitos para ser hogar de tránsito o adoptar

Las personas interesadas en postularse como hogar de tránsito o para futuras adopciones pueden inscribirse a través de bit.ly/Transitoparaadopcion.

Aquellos propietarios, poseedores o encargados del cuidado y protección de las mascotas en su condición de seres sintientes tienen la obligación de mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y seguridad adecuadas a su especie y raza. Además, deben proporcionarles alojamiento, agua limpia, alimentación y los cuidados necesarios para prevenir enfermedades zoonóticas.

El animal se encontraba en un inmueble situado en Haras las Biznagas al 200.

En este sentido, la Ordenanza Nº 22.031 establece que la persona a cargo del cuidado y protección de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que este pudiera ocasionar.

Asimismo, los animales de compañía no pueden tener como alojamiento habitual balcones, terrazas, vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen condiciones adecuadas para su salud y bienestar. Tampoco podrán deambular sueltos en la vía pública ni en espacios de uso público no habilitados para tal fin. Cuando circulen fuera del hogar, deberán hacerlo con correa y collar.