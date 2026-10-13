Abandonado, desnutrido y con parasitosis externa: rescataron a un perro en Mar del Plata
A partir de una denuncia de los vecinos, el animal fue retirado de la vivienda y permanecerá en un hogar de tránsito para una futura adopción.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A través de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, el Municipio intervino en una vivienda ubicada en el barrio La Herradura y retiró a un perro en estado de abandono, con bajo peso corporal, signos de descuido, desnutrición y parasitosis externa.
En detalle, el operativo fue llevado a cabo junto a personal de la Comisaría Decimoprimera por disposición de la Fiscalía General ODA, en respuesta a una denuncia efectuada por vecinos de la zona que advertía la situación del can.
En consecuencia, el animal fue evaluado clínicamente y permanecerá en un hogar de tránsito para una futura adopción responsable.
Ante situaciones de maltrato y para que Zoonosis pueda intervenir, los vecinos deben realizar la denuncia penal en la dependencia policial más cercana o a través del correo denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, aportando la mayor cantidad de información posible.
Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se deberá completar el formulario web de denuncias de Zoonosis en este enlace.
Requisitos para ser hogar de tránsito o adoptar
Las personas interesadas en postularse como hogar de tránsito o para futuras adopciones pueden inscribirse a través de bit.ly/Transitoparaadopcion.
Aquellos propietarios, poseedores o encargados del cuidado y protección de las mascotas en su condición de seres sintientes tienen la obligación de mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y seguridad adecuadas a su especie y raza. Además, deben proporcionarles alojamiento, agua limpia, alimentación y los cuidados necesarios para prevenir enfermedades zoonóticas.
En este sentido, la Ordenanza Nº 22.031 establece que la persona a cargo del cuidado y protección de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que este pudiera ocasionar.
Asimismo, los animales de compañía no pueden tener como alojamiento habitual balcones, terrazas, vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen condiciones adecuadas para su salud y bienestar. Tampoco podrán deambular sueltos en la vía pública ni en espacios de uso público no habilitados para tal fin. Cuando circulen fuera del hogar, deberán hacerlo con correa y collar.
Leé también
Temas
Lo más
leído