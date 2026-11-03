Video: vecinos evitaron que abandonaran a un perro en un descampado de Las Dos Marías

Un cruel episodio ocurrió este martes en el barrio Las Dos Marías de Mar del Plata, donde vecinos advirtieron que dos personas a bordo de un Volkswagen Suran gris oscuro intentaban abandonar a un perro en una zona alejada. Al percatarse de la maniobra, intervinieron y lograron evitar que el animal quedara a su suerte.

La discusión quedó registrada en un video que luego fue compartido en redes sociales. En las imágenes se escucha a uno de los vecinos recriminarle a la acompañante del vehículo por no haber intervenido: “Usted que es una mujer grande, ¿por qué no le dijo que eso está mal?”.

El hombre también cuestionó la decisión de dejar al perro en un lugar desolado y planteó que, si no podían hacerse cargo del animal por motivos económicos o de cualquier otra índole, debían buscar una alternativa.

“Al animal, si no lo pueden tener, por comida, por lo que sea, se lo dejan a una persona. El animal a su suerte no se deja. Está mal. Es una mujer grande, ¿por qué no va a Zoonosis?”, insistió mientras increpaba al joven que conducía el vehículo y a su acompañante.

Mientras se desarrollaba el intercambio, el perro permanecía en medio de la discusión. No trascendió si finalmente volvió a quedar bajo el cuidado de la pareja ni cuál fue su destino después de la intervención de los vecinos.

El animal casi es abandonado en un descampado.

La reacción de los usuarios en redes sociales

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios de personas que celebraron la intervención vecinal. Sin embargo, varios usuarios expresaron preocupación por la posibilidad de que el animal volviera con quienes habían intentado abandonarlo.

“Lo peor que hay es hacer que lo vuelvan a cargar porque o lo tiran en otro lado o lo dejan en el fondo de la casa sin darle bola. Si son capaces de tirarlo así, imaginen qué poco les importará lo que les dicen”, escribió una usuaria.

Otros comentarios coincidieron en pedir que el perro no fuera devuelto a la pareja: “No se lo devuelvan, que lo tiran en otro lado”, “Espero no se lo hayan dejado al pobre perrito” y “No se lo devuelvan” fueron algunas de las respuestas que se repitieron.