Denuncian disturbios en un edificio del centro: arrojaron un botellazo y hasta un caniche por el balcón

Vecinos del centro de Mar del Plata denunciaron que dos jóvenes que viven en un edificio de la zona le tiraron un botellazo a un hombre y hasta tiraron a su caniche desde el quinto piso. "Están todo el día drogados", sostuvieron.

Conforme al relato de frentistas que se comunicaron con 0223, una pareja que reside en un departamento situado en Moreno y Santa Fe habría arrojado una botella de vidrio al peluquero de la cuadra.

Esa escena ocurrió el miércoles pasado al mediodía y al igual que la siguiente, quedó registrada por una cámara de seguridad donde se consigue observar que el sujeto no recibió el golpe por centímetros. "Casi provocan una tragedia", consideró una vecina.

En tanto, el trabajador recordó que realizó "un paso para atrás" y de pronto cayó la botella que alcanzó a rozarle la visera. Al visualizar la imagen, consideró que ese movimiento fue salvador y remarcó que si se hubiese quedado parado, le habría pegado "en el medio de la cabeza".

"Me tocó la gorra y explotó en mis pies. Lo tomé como un acto de suerte, pero cuando lo pensé dije: ´Miércoles, esto pudo haber sido una tragedia´. Una botella que cae de 20 metros de altura no viene a menos de 60 o 70 kilómetros por hora", explicó el hombre, que además indicó que no realizó la denuncia y que tan solo informó lo sucedido a la administración del edificio.

En última instancia, el peluquero que se encuentra en el barrio hace 20 años manifestó que está "preocupado" por la situación y sostuvo que tiene "la sensación" de que el perro también fue arrojado de manera intencional. "Van a hacer lo imposible para que se vayan", adelantó.

Menos de una semana después del ataque, este martes a la mañana se registró otro repudiable hecho, cuando un perro habría sido arrojado desde el balcón por las mismas personas, de acuerdo a la denuncia de los propios vecinos.

La zona donde se registraron ambos repudiables hechos.

En la filmación del impactante suceso, se ve que dos sujetos se encontraban en el lugar cuando el animal golpeó violentamente contra la vereda y voló hasta el asfalto, donde quedó tendido. Movió la cola unos segundos hasta que se produjo el deceso.