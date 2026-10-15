Rescataron a un gatito bebé que estaba dentro de una caja con velas: por qué cuidar a los felinos este mes

Un gatito muy bebé, encerrado dentro de una caja junto a velas y otros elementos llamativos de color rojo y negro, fue rescatado este jueves y generó alarma en la ciudad. Afortunadamente, los vecinos que lo encontraron, llegaron a tiempo y lograron salvarlo pero estas situaciones de maltrato animal generan preocupación, especialmente durante octubre y los primeros días de noviembre.

La advertencia no es aislada. Según contó una proteccionista especializada en gatos, esta semana se conoció otro episodio en la zona de Camet, donde encontraron a un gatito que no pudo ser salvado. Dos casos con desenlaces diferentes que vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los cuidados y la tenencia responsable.

Victoria, proteccionista de "Dealer de gatitos", explicó en diálogo on 0223 que, durante esta época, existe preocupación por la posibilidad de que algunos animales sean utilizados en rituales. Por eso, recomendó extremar las precauciones, aunque remarcó que los cuidados deben mantenerse durante todo el año.

Una de las principales medidas es evitar que los gatos circulen solos por la calle. Además de la posibilidad de sufrir agresiones intencionales, están expuestos a atropellos, envenenamientos, ataques de perros y otros peligros. “Los gatitos tienen que estar adentro”, resumió. En caso de tener patio o permitirles salir, sostuvo que debe ser siempre bajo supervisión.

"Particularmente en octubre y principios de noviembre se hacen rituales con gatos negros, blancos, blancos y negros, de diferentes tipos de religiones, umbandas, macumberos. Así que hay que tener cuidado todo el año, pero en especial en estos meses", subrayó.

También hizo hincapié en los recaudos al momento de dar un animal en adopción. Su recomendación es conocer a la persona que lo recibirá, hacer preguntas, revisar sus perfiles en redes sociales y entregar al gato en el domicilio del adoptante para comprobar las condiciones en las que vivirá.

El seguimiento posterior también es fundamental. Si aparecen dudas o algo genera desconfianza, aconsejó no tener vergüenza de intervenir y recuperar al animal si se considera que está en riesgo. En ese sentido, aclaró que no está de acuerdo con suspender las adopciones durante octubre, sino con realizarlas de manera responsable y con medidas de prevención.

Castración y educación: los pedidos

Más allá de los casos puntuales, la proteccionista señaló que la prevención también requiere políticas públicas sostenidas. En particular, reclamó más castraciones masivas y campañas de concientización sobre el cuidado de los animales.

Según planteó, en Mar del Plata hay cada vez menos castraciones y la reducción de la cantidad de animales en situación de calle, sostuvo, es una de las claves para abordar el problema. A eso sumó la necesidad de impulsar charlas en las escuelas y campañas informativas para que la comunidad conozca las responsabilidades que implica tener una mascota.

La tenencia responsable incluye castración, vacunación, buena alimentación y espacios seguros. Medidas cotidianas que pueden hacer la diferencia para evitar que los animales queden expuestos al abandono, al maltrato o a situaciones de peligro.