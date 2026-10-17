Impactante video: allanaron una casa por maltrato animal y secuestraron un machete

Allanaron una casa por maltrato animal: secuestraron un machete y un hacha

Un aberrante hecho de presunto maltrato animal derivó en un allanamiento en el que se secuestraron un machete, un hacha y una campera roja, elementos considerados de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de Miramar por personal policial del destacamento de la zona de Las Flores.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Mar del Plata, en el marco de una investigación por amenazas y una posible infracción a la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de los elementos, que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

En tanto, el imputado, un hombre mayor de edad, no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, por lo que continúa su búsqueda.