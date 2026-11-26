El joven deportista de Quilmes quiere vivir una experiencia muy linda en Perú.

El esfuerzo, la disciplina y la pasión por el judo llevaron a Taiel Kiwata, integrante del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata, a prepararse para uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: competir en el Torneo Fraternidad, que se desarrollará en febrero de 2027 en Lima, Perú.

Con 24 años, Taiel forma parte de la categoría Seniors y es cinturón Verde Punta Azul. En esta oportunidad, tendrá la posibilidad de representar al "tricolor" y a la comunidad Nikkei de Argentina en una competencia de carácter internacional que reúne a descendientes japoneses de distintos puntos de Latinoamérica.

El Torneo Fraternidad se realizará entre el 3 y el 7 de febrero y contará con distintas disciplinas deportivas, entre ellas judo, básquet, vóley y gimnasia artística. Taiel tiene previsto viajar el 5 de febrero para participar de la competencia de judo.

Detrás de esta oportunidad deportiva hay un importante esfuerzo económico. Para poder afrontar los gastos de pasajes, alojamiento, inscripción y equipamiento. “Es una oportunidad única para representar al club y a la comunidad Nikkei de Argentina”, expresó Taiel en su carta de presentación a potenciales sponsors.

Una oportunidad para acompañar y ser parte

Como propuesta principal, Taiel ofrece a las empresas la posibilidad de colocar un parche con su logo en el judogi de competencia. Por un aporte de US$ 500, la marca estará presente durante el torneo y podrá verse en los combates, las fotografías oficiales, los videos y las transmisiones.

También existe la posibilidad de colaborar con aportes económicos menores, que serán agradecidos públicamente en sus redes sociales mediante fotografías y videos de la experiencia.

La iniciativa busca que la comunidad marplatense pueda acompañar a un deportista local en su camino hacia una competencia internacional, donde tendrá la oportunidad de mostrar el trabajo que realiza diariamente en el tatami.

Para Taiel, cada aporte representa mucho más que una ayuda económica: significa acercarse a la posibilidad de viajar, competir y llevar el nombre de Quilmes y de Mar del Plata a un escenario internacional.

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la propuesta de sponsoreo pueden comunicarse directamente con el deportista a taigamecr@gmail.com