Quilmes no levanta cabeza: perdió otra vez de visitante y se encienden las alarmas

El Cervecero cayó por 87-80 en Venado Tuerto, sufrió su cuarta derrota en la Liga Argentina y buscará recuperarse el lunes frente a Provincial en Rosario.

Quilmes no logra encontrar respuestas cuando juega lejos de Mar del Plata. El equipo dirigido por Sebastián Saborido perdió por 87-80 ante Centenario de Venado Tuerto, en el primer encuentro de su gira por Santa Fe, y prolongó su mala racha como visitante en la Liga Argentina. Con este resultado, el Cervecero quedó con un récord de dos victorias y cuatro derrotas en la Conferencia Sur, todavía en la parte baja de la tabla.

El conjunto marplatense afrontó el compromiso sin Manuel Alonso, quien no pudo viajar por un cuadro gastrointestinal. En ese contexto, el extranjero Manny Alonso Hernández asumió el protagonismo ofensivo y respondió con 23 puntos para convertirse en el máximo anotador del equipo. También volvió a destacarse Valentín Duvanced, autor de 13 unidades, mientras que Leonel Luna y Beamer aportaron en distintos pasajes del encuentro.

El comienzo fue favorable al local, que encontró en Aristu y Celador a sus principales argumentos para cerrar el primer cuarto arriba por 27-20. Quilmes necesitaba mejorar defensivamente y consiguió hacerlo en el segundo parcial. Con el aporte de Luina, el temperamento de Beamer y una ráfaga de siete puntos consecutivos de Manny Alonso Hernández, el Cervecero construyó un parcial de 14-0 que le permitió dar vuelta el marcador y marcharse al descanso largo con ventaja de 46-42.

Sin embargo, después del entretiempo el equipo de Saborido perdió parte de la solidez que había conseguido. Centenario recuperó el control del juego, volvió a encontrar efectividad con la dupla Aristu-Celador y consiguió pasar nuevamente al frente. Quilmes no pudo sostener su ventaja y llegó al último cuarto abajo por 68-62, obligado a buscar una nueva reacción para mantenerse con chances de victoria.

En el período decisivo, las discusiones, las desconcentraciones y las infracciones le jugaron en contra al conjunto marplatense. Centenario aprovechó ese escenario, manejó mejor los momentos calientes y llegó a sacar una máxima de 13 puntos. Aunque Manny Alonso Hernández volvió a aparecer y Quilmes consiguió acercarse a cinco unidades, la remontada no alcanzó y terminó cayendo por 87-80. Ahora, el Cervecero tendrá una nueva oportunidad de cortar la sequía como visitante el próximo lunes, cuando enfrente a Provincial en Rosario.

Síntesis:

Quilmes: Manny Hernández 23, Duvanced 13, Aman 9, Beamer 7, A.Alonso 7, Luna 6, Rafinha 6, Alderete 6, Dominé 3.

Marcador: 27-20, 42-46, 68-62, 87-80

Estadio: "Mateo Migliore"