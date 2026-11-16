Robo piraña en Quilmes: diez jóvenes irrumpieron en una heladería y asaltaron a los clientes en 30 segundos

Al menos diez jóvenes irrumpieron en una heladería y asaltaron a los clientes en un lapso de 30 segundos.

Un grupo de al menos diez jóvenes irrumpió en una heladería de Quilmes y llevó adelante un robo exprés bajo la modalidad “piraña”. Ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando el local funcionaba con normalidad y varios clientes se encontraban en el lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de Lucciano’s, ubicada en el centro de la localidad bonaerense. En las imágenes se puede observar cómo, en un lapso de apenas 30 segundos, los jóvenes ingresan al comercio y comienzan a llevarse mercadería.

Mientras algunos de los integrantes del grupo robaban productos, otros increparon a dos mujeres que se encontraban como clientas y les sustrajeron sus celulares y carteras.

Además, la empleada que atendía la heladería fue amenazada para que entregara el dinero que había en la caja registradora.

La causa quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabaja en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes obtenidas y de las declaraciones de las víctimas. Hasta el momento, no hay personas detenidas.