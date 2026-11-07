"Manny" Alonso Hernández se sumó a las prácticas de Quilmes
El alero nacionalizado mexicano llegó al país, siguió para Mar del Plata e, inmediatamente, se puso a disposición de Sebastián Saborido.
7 de Noviembre de 2026 14:41
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Club Atlético Quilmes selló la conformación de su plantel profesional en la Liga Argentina de Básquet y ya cuenta con una nueva incorporación: Manuel Alonso Hernández, quien llegó en remplazo de Federico Elías.
El jugador tuvo su primera práctica junto al equipo y quedó a disposición del cuerpo técnico para afrontar los próximos compromisos de la competencia.
Alonso Hernández arribó a la Argentina durante la madrugada de ayer y, por la tarde, llegó a Mar del Plata para incorporarse rápidamente a la dinámica de trabajo del conjunto cervecero.
De esta manera, el nuevo jugador comenzó su etapa en Quilmes, que continúa preparando sus próximos desafíos en la Liga Argentina.
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