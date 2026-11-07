"Manny" Alonso Hernández se sumó a las prácticas de Quilmes

Manny Alonso Hernández fue presentado al plantel y se puso rápidamente a disposición de Saborido. (Fotos: Prensa Quilmes)

El Club Atlético Quilmes selló la conformación de su plantel profesional en la Liga Argentina de Básquet y ya cuenta con una nueva incorporación: Manuel Alonso Hernández, quien llegó en remplazo de Federico Elías.

El jugador tuvo su primera práctica junto al equipo y quedó a disposición del cuerpo técnico para afrontar los próximos compromisos de la competencia.

Alonso Hernández arribó a la Argentina durante la madrugada de ayer y, por la tarde, llegó a Mar del Plata para incorporarse rápidamente a la dinámica de trabajo del conjunto cervecero.

De esta manera, el nuevo jugador comenzó su etapa en Quilmes, que continúa preparando sus próximos desafíos en la Liga Argentina.



