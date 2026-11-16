Era la cuenta pendiente y la empezó a cumplir. Quilmes necesitaba sumar en la ruta y lo consiguió en Rosario, donde venció por 84 a 79 a Provincial, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Manny Alonso Hernández fue el goleador con 17 puntos.

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De entrada, pese a ser visitante, el “tricolor” tomó el protagonismo, apostó a la pintura y pudo sacar una pequeña luz (20-24) al final del cuarto inicial. Al regreso, mantuvo el dominio y fue estirando la diferencia en el marcador. Aunque Provincial no le permitió que se escapara, el control era marplatense que llegó al descanso 43 a 37.​​​​​

En el complemento, cuando el local intentó meterse de lleno, otra vez la zona baja acomodó las cosas para el conjunto de Saborido, que se metió al último chico con 7 de ventaja: 57-64. Provincial hizo su último intento por arrebatarle el juego y Quilmes lo sostuvo. Alonso Hernández mostró personalidad para tomar tiros calientes y Duvanced se hizo fuerte en los dos tableros. Pero el “cervecero” no iba a dejar pasar la oportunidad y obtuvo su primer festejo en la ruta.