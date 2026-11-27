Hubo justicia: los 15 genocidas fueron condenados a prisión perpetua en Mar del Plata. Foto: gentileza PBA.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata dio a conocer este viernes el veredicto en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en distintos centros clandestinos de detención de la ciudad y condenó a prisión perpetua a los 15 genocidas.

La lectura se realizó en la sala de audiencias del tribunal, ante la presencia de un marco de público, con sobrevivientes, familiares de víctimas y estudiantes e incluso con numerosas personas que desde las 10 de la mañana esperaron frente al edificio de avenida Luro 2455.

En este tercer tramo del juicio, que inició en octubre de 2024, se investigaron hechos de lesa humanidad perpetrados en distintos centros clandestinos de detención del sudeste y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, con cabecera operativa en Mar del Plata.

El TOF integrado por los jueces Nicolás Toselli, Roberto Fernando Minguillón y Enrique Méndez Signori, juzgó a los 15 represores que estaban acusados de perpetrar delitos los delitos de homicidios, agresiones contra la libertad e integridad sexual, privación ilegal de libertad, tormentos y allanamientos ilegales, todos ellos agravados, perpetrados a más de 120 víctimas.

La Subzona militar 15 operó bajo el comando de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, con intervención de las jefaturas a cargo de los grupos de artillería de Defensa Aérea 601 y 602.

También se juzgaron crímenes cometidos en el ámbito local por personal de la Armada Argentina en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina, que de acuerdo a las investigaciones funcionaron todos bajo la órbita de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada y operaron con dependencia funcional de la Subzona militar 15.

En un fallo ejemplar fueron condenados a la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Rubén E. Miguel Fernández, Carlos Alberto Suárez, Carlos Víctor Milanese, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falcke, Carlos María Robbio, Héctor Raúl Azcurra, Ernesto Davis, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.

El genocida Alfredo Manuel Arrillaga, condenado como jefe del área a 7 perpetuas, fue separado de este juicio porque tiene más de 90 años y está en su casa cumpliendo las penas con el beneficio de la prisión domiciliaria.

La lectura de los fundamentos quedó fijada por el Tribunal en la audiencia que se llevará a cabo el 26 de febrero de 2027.