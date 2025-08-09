Raverta criticó el uso del "Nunca más" en la campaña libertaria: "La frase no puede ser vaciada de contenido"

La referente de Fuerza Patria cuestionó el uso de la histórica frase en la campaña de LLA.

Luego de que se diera a conocer la foto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza, en la que sus candidatos posaron en la localidad de La Matanza con una bandera que expresaba "Kirchnerismo nunca más", la referente de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, salió al cruce fuertemente.

Con un discurso brindado en un encuentro con vecinos, hizo referencia a la foto en la que también se encuentra el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, contra quien competirá directamente.

"¿Ustedes vieron la foto de (Javier) Milei con sus candidatos libertarios con un buzo violeta cual viaje de egresados, donde eligieron poner Nunca Más, con sus icónicas letras?", invitó a los presentes la candidata a senadora provincial por a Quinta Sección electoral.

"Es una expresión que el pueblo argentino y la sociedad en su conjunto eligieron para enunciar un mandato que no tuviera nunca más retroceso, que es justamente pensar que no volviera a haber genocidio, terrorismo de Estado, dictadura en la Argentina", explicó Raverta.

Ante el auditorio, sostuvo que el Nunca Más sirvió para "que no volviera a haber desaparición forzada, tortura y secuestro o robo de bebés, un sistema donde el que piensa distinto es arrojado al río vivo para que se muera ahogado".

En ese marco, la extitular de Anses reclamó que "el nunca más es una frase que no puede ser vaciada de contenido".

"No puede estar asociada a una bandera ridícula arriba de un basural con un montón de gente violenta, con antecedentes como haber ido a visitar a los genocidas a la cárcel, reivindicar el falcon verde o una vicepresidenta amiga de Videla", cuestionó.