Comienzan los alegatos finales en el juicio Subzona III por crímenes contra 119 víctimas.

Este viernes el fiscal Santiago Eyherabide, junto a la auxiliar fiscal María Eugenia Montero, comenzó el alegato final del juicio por delitos de lesa humanidad denominado Subzona III, que tiene sentados en el banquillo de los acusados a 16 ex miembros del Ejército, la Armada y Prefectura, por los crímenes cometidos contra 119 víctimas.

El debate entró en su etapa final, luego de más de 30 audiencias y 15 meses de trabajo. Los hechos investigados y juzgados incluyen privaciones ilegítimas de la libertad, los tormentos en cautiverios, asesinatos, desapariciones e inhumaciones de las víctimas como NN en el cementerio local.

También se juzgan nueve casos de abusos sexuales cometidos contra detenidas. “Surge de la prueba colectada que los delitos de abuso sexual habrían sido cometidos como una práctica normal, recurrente, generalizada y sistemática que se realizaba y ostentaba de forma manifiesta por los agentes responsable de la represión ilegal”, señalaron desde la acusación.



El Ministerio Público Fiscal, ante la escucha de los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Enrique Méndez Signori, marcó que los hechos juzgados deben ser analizados dentro del contexto en que sucedieron. En este sentido, repararon que este debate es un eslabón de un proceso de juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción Mar del Plata y sus alrededores, que lleva 15 años.

No es un dato menor que todos los imputados de este juicio han sido condenados con anterioridad, aunque hay sentencias que esperan su confirmación en instancias superiores. De las 119 víctimas, cuyos casos son juzgados en esta oportunidad, hay 86 que llegan por primera vez a esta instancia.

“Atento el tiempo transcurrido, en muchos casos no hemos podido contar con testimonios directos sobre los sucesos, y entonces la prueba relevante se acopia en legajos que han sido adminitidos como prueba documental, y que son testimonios de la búsqueda y de la lucha de familias enteras que no llegaron a sentarse en esta sala de audiencias”, expresaron desde Fiscalía.

Los acusados

Las acusaciones recaen sobre Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Rubén Fernándz y Carlos Víctir Milanese, quienes tuvieron distintos cargos dentro del Ejército, en el ámbito de la Subzona Militar 15.



También Raúl Alberto Marino, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Ernesto Davis, Daniel Eduardo Robelo, Carlos María Robbio, Julio César Fulgencio Falcke, Héctor Raúl Azcurra, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe, quienes cumplieron funciones dentro de la Fuerza de Tareas N°6, de la Armada Argentina y la Prefectura Naval.

Hubo acusados que fallecieron o bien fueron declarados incapaces de modo sobreviniente, en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación. Desde el MPF, señalaron que se está frente a imputaciones de carácter funcional, dado que no hay en el juicio autores directos de los delitos imputados. El reproche penal se dirige, principalmente, si bien no exclusivamente, a quienes ocuparon segundas líneas en las respectivas cadenas de mandos.



El alegato de clausura retomará el próximo viernes 10 de abril. El MPF adelantó que se explicará el circuito represivo interfuerzas que operó en la jurisdicción, donde luego se ubicará a los imputados en sus roles funcionales, con la intención de analizar la responsabilidad penal de cada uno.