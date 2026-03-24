Las mejores fotos de la histórica marcha por el Día de la Memoria en Mar del Plata

Las mejores postales de la emocionante jornada en Mar del Plata.

Banderas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) flamearon al ritmo de la marcha.

El Collectif Solidaires-Argentine también dijo presente en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El marplatense Antonio Satutto tenía 26 años cuando fue secuestrado junto a su esposa el 28 de julio de 1978.

Organizaciones sociales y políticas, estudiantes, organismos de derechos humanos y vecinos autoconvocados asistieron a la masiva movilización de este 24 de marzo.

"Los 50 no son cuento", fue el lema de este año a medio siglo del golpe militar.

Fotografías que quedarán en la historia por semejante convocatoria para volver a gritar "Nunca más".

Rostros de desaparecidos por las Fuerzas Armadas que nunca más volvieron a ser vistos.

Carteles, banderas, cánticos y miles de personas se apropiaron de las calles marplatenses para exigir memoria, verdad y justicia.

Estiman que 100.000 personas participaron de la marcha en Mar del Plata.

La marcha estuvo encabezada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.