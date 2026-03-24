Cifra récord: estiman que 100.000 personas participan de la marcha por el Día de la Memoria en Mar del Plata

Bajo el lema "50 no son cuento", miles de personas colmaron las calles marplatenses en una hermosa tarde de martes con motivo del 50° aniversario del último golpe militar. Participan organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados.

Según informaron desde la organización, la convocatoria habría alcanzado un "récord histórico" por la participación de una multitud cercana a 100.000 personas.

Encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones de DDHH, la masiva movilización para gritar "Nunca más" comenzó como estaba previsto a las 16 desde el Monumento a San Martín, en la avenida Luro y Mitre.

Debido a la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tanto la avenida Luro como todas las perpendiculares desde La Rioja hasta Córdoba se encuentran cortadas.

Detrás de la bandera gigante con el lema mencionado, figura otra con los rostros y nombres de los desaparecidos en Mar del Plata, que en ambos lados es acompañada por miles de personas. "Milei fascista, vos sos el terrorista", fue uno de los cánticos repetidos por los manifestantes.

De esta manera, la multitud se dirigirá hacia hasta la costa, donde tomará Buenos Aires hacia Colón, seguirá hasta Independencia y continuará por Luro para volver al Monumento.

Al finalizar la marcha, se realizará un festival artístico bajo la consigna “Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando”. La jornada comenzará con un llamado a la memoria con candombe y contará con la participación de Familia Albornoz Llunez, Luis Caro, Ipa Danza Folklórica (homenaje a La Sincera, coordinado por Laura Carrazana), Coro Soles, El Carromato (intervención teatral), Mariela Kogan, Facundo “El Pájaro” + Yunta Candombera, Los Murguientos, Despuntando Vicios y La Recumbia Que Nos Parió.

Convocatoria récoren la marcha por el Día de la Memoria en Mar del Plata.d

A su vez, en las figuras de Luis Reales y Marcelo Sanjurjo, que fueron parte del inicio de los recordados festivales El Canto y la Música por la Vida y la Libertad, se homenajeará a quienes ya no están y fueron imprescindibles para el desarrollo de la música popular marplatense.



