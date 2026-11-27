Mariana Oliva, hija de “Calú” Oliva y Susana Martinelli, se mostró conforme con la sentencia a prisión perpetua a los 15 genocidas en el juicio por delitos de lesa humanidad denominado Subzona 15 III, durante la última dictadura cívico-militar.

Luego de conocida la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por Nicolás Toselli, Roberto Fernando Minguillón y Enrique Méndez Signori, Oliva destacó la importancia de que finalmente la Justicia dictara una condena contra todos los imputados por el homicidio de sus padres, además de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y violaciones.

“Es un poco doloroso, sigue siendo doloroso, pero creo que con el tiempo esto termina de reparar de algún modo”, expresó en diálogo con 0223.

A modo de reflexión, Oliva reconoció que más allá del sentido de justicia que hubo en la familia tras el fallo, los embarga un dolor por la enorme pérdida. “Mientras estaba ahí en el juicio decía: ‘Bien, si hubieran sido distintas las cosas, podría haber estado un viernes cualquiera con mis viejos paseando por la playa’”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que la condena a prisión perpetua representa un hecho fundamental no solamente para ella, sino también para el resto de su familia, incluidos sus tíos, hermanos de sus padres, y sus cinco hijos, que siguieron de cerca el desarrollo del juicio.

“Se cierra desde la Justicia, pero no desde la construcción de la memoria colectiva”, remarcó. En ese sentido, consideró como fundamental el sostener todos los años, cada 24 de marzo, actividades, homenajes, rondas de la memoria y conversatorios.

Mariana Oliva, hija de “Calú” Oliva y Susana Martinelli, se mostró conforme con la sentencia a prisión perpetua a los 15 genocidas. Foto archivo: 0223.

Aunque valoró el resultado del juicio, Oliva también expresó su disconformidad con las condiciones en las que, según señaló, los condenados siguen conectándose desde sus domicilios durante las instancias judiciales.

“Me gustaría que estén en cárcel común, realmente. Porque yo los veo ahí desde las pantallas, conectados en su casa, con su empleada dando vuelta, tomando un café. No me parece equivalente a estas condiciones de cautiverio”, concluyó.