Kike Teruel, un coro de 350 personas y Papá Noel: cómo será el encendido del Árbol de Navidad en Mar del Plata

Mar del Plata comienza a celebrar la Navidad con la colocación de luces que darán vida al tradicional Árbol Navideño de Plaza San Martín, que el próximo martes 8 de diciembre volverá a reunir a la comunidad para compartir uno de los momentos más esperados del año en Luro e Hipólito Yrigoyen.

La celebración comenzará a las 18 con distintas propuestas pensadas para disfrutar en familia. Los más chicos podrán participar de un espacio coordinado por personal de Bibliotecas, donde tendrán la oportunidad de escribir sus cartas a Papá Noel. En tanto, se invita a incluir una dirección de correo electrónico para que puedan recibir su respuesta el 24 de diciembre.

También estará presente Papá Noel, acompañado de otros personajes infantiles, para compartir momentos de alegría, recibir los deseos de los chicos y sacarse fotografías con grandes y pequeños.

La música será una de las grandes protagonistas de la jornada. Se presentarán la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini, la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. Como invitado especial, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, se sumará a esta celebración con una presentación junto a un Coro Navideño de 350 personas.

A lo largo de la tarde, la plaza también ofrecerá una feria de emprendedores, con stands organizados por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, y una variada propuesta gastronómica a través de foodtrucks.

El momento más esperado llegará a las 20:30, cuando se enciendan las luces del Árbol Navideño, una tarea que estará a cargo de la Dirección General de Alumbrado Público del EMVIAL. “Un instante para compartir, renovar los buenos deseos y dar comienzo, juntos, a una época del año que invita al encuentro, la ilusión y la esperanza”, aseguró al respecto, Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio.

Cartas para Papá Noel: una tradición que sigue creciendo

Como parte de esta celebración, entre el 1 y el 23 de diciembre, inclusive, todos aquellos que deseen podrán depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los cinco buzones especialmente dispuestos dentro del Partido de General Pueyrredon:

Plaza San Martín: el buzón más antiguo de la Argentina, ubicado en avenida Luro y Mitre.

Puerto: Plaza de los Jubilados, Ayolas y Rondeau.

Batán: Plaza Central.

Chapadmalal: Centro Comercial, Paseo de las Cotorras.

Sierra de los Padres: Plazoleta Manuel Belgrano.

Además de sus deseos y mensajes, se invita a incluir una dirección de correo electrónico para que Papá Noel pueda responder cada carta el 24 de diciembre.

“Una vez más, y como ya es tradición, los invitamos a compartir un día de unión en la ciudad donde nos convoque la alegría y la magia de la Navidad. Una celebración que organizamos con mucho amor para el disfrute de toda la comunidad, promoviendo siempre la ilusión de los más chiquitos. Los esperamos el martes 8 en Plaza San Martín”, concluyó Addiechi.