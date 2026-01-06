Reyes Magos: leve caída de ventas y un ticket promedio que no llegó a los 50 mil pesos

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Políticos (Dese), realizó el relevamiento de las ventas por Reyes y registró una caída interanual del 2,3% en unidades físicas. Asimismo, el ticket promedio se ubicó en los $45.000.

En tanto, según el presidente de la entidad, Blas Taladrid, el gasto promedio se ubicó "en lo esperado para seis de cada diez comerciantes”.

Además, la prosecretaria del organismo, Adriana Ferreiro, sostuvo que a pesar de que “la temporada de Reyes se apalancó en una fuerte estrategia de promociones, logrando precios más competitivos", no pudieron "revertir la inercia del mercado, manteniendo un desempeño alineado con las proyecciones del sector".

En ese marco, la empresaria vinculada a las jugueterías consideró que la baja de las ventas refleja "un consumo más selectivo que prioriza la durabilidad y el valor real del producto frente al volumen”.

Por su lado, de acuerdo al Dese, el 59,4% de los comerciantes consultados señaló que vendió lo esperado, el 25% que vendió menos y el 15,6% que las ventas fueron superiores.

A su vez, el 83,9% coincidió en que realizó promociones, frente al 16,1% que no lo hizo. Los principales fueron la opción de financiación con tarjetas de crédito y promociones bancarias, así como un fuerte descuento en efectivo para quienes optaron por este medio de pago.

El estudio se llevó a cabo en los comercios físicos de diferentes zonas comerciales de Mar del Plata y los rubros vinculados a esta festividad: indumentaria infantil, calzado, juguetería, librería, accesorios para celulares, artículos para el hogar, computación y regalería, entre otros.