Los árboles más costosos pueden alcanzar los $300.000, mientras que hay alternativas más económicas desde los $50.000.

A poco más de un mes para las fiestas, los comercios de Mar del Plata ya comenzaron a exhibir sus productos navideños y armar un árbol completo puede demandar una inversión superior a los $300.000, aunque también es posible encontrar alternativas para decorarlo con un presupuesto mucho más bajo.

Uno de los productos centrales de esta época es el árbol de Navidad, cuyos valores presentan importantes diferencias de acuerdo con sus dimensiones, el tipo de follaje, la marca y los accesorios. Según detalló una trabajadora de un comercio ubicado sobre la calle San Juan a 0223, los modelos más económicos rondan los $63.000, mientras que los más caros pueden alcanzar los $300.000.

La variedad también se refleja en los árboles nevados, cuyos precios van desde los $46.000 hasta los $103.000. A su vez, existen alternativas con luces integradas que llegan a los $210.000, una opción para quienes buscan simplificar parte de la decoración.

Las bolas grandes varían entre los $54.000 y los $60.000.

En otros locales del centro marplatense se pueden encontrar alternativas más económicas. En una tienda de accesorios ubicada en Alberti y Sarmiento, un árbol de 1,50 metros cuesta $50.000, mientras que por uno de 1,80 metros estimaron que habrá que pagar entre $140.000 y $160.000.

En tanto, en un comercio de la zona de Güemes, un árbol de 1,60 metros se ofrece a $77.000, con un descuento que lo deja en $70.000 para quienes abonen en efectivo. También hay pequeños árboles de acrílico a $13.000 y guirnaldas a $3.000.

Los precios de los adornos y las luces navideñas

Más allá del árbol, completar la decoración también requiere tener en cuenta el valor de los accesorios. En el comercio de la calle San Juan, las bochas de cristal cuestan $11.900, mientras que los modelos más grandes y con música tienen precios que oscilan entre los $56.000 y los $86.000. Las estrellas, por su parte, se consiguen desde los $4.000 hasta los $15.000.

La oferta de adornos navideños incluye la tradicional bola de cristal.

En ese mismo local, el paquete de 100 luces navideñas cuesta $8.000 y la caja de 20 pelotitas tiene un valor de $20.000.

Además, el relevamiento en otros puntos comerciales también muestra alternativas para distintos presupuestos. En el negocio de Alberti y Sarmiento, las cajas de 24 bolas se venden a $11.000 o $16.000, según el tamaño de los adornos.

Por su parte, en Güemes los colgantes tienen precios que van desde los $4.000 hasta los $12.000, mientras que las luces presentan una brecha mucho mayor, con opciones que arrancan en los $10.000 y llegan a los $100.000, y las bolas de mayor tamaño se ofrecen a $54.000.

En promedio, cuánto cuesta armar el árbol

De acuerdo con los valores relevados en distintos comercios marplatenses, armar un arbolito de Navidad con un árbol, luces, bochas, una estrella y dos guirnaldas puede demandar una inversión estimada de alrededor de $323.000.

Las guirnaldas son unos de los elementos fundamentales y más económicos para adornar el árbol.

El cálculo contempla una selección de productos y toma como referencia los valores medios de cada artículo relevado, por lo que no representa un promedio general de todos los comercios. De todas formas, también existen alternativas más económicas que permiten completar la decoración por menos de $100.000.