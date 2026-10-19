Imperdible: Mar del Plata es uno de los seis destinos más baratos para viajar en Navidad

A pocas semanas de las fiestas de fin de año, con Navidad en el foco, se lanzaron tentadoras opciones de paquetes turísticos para viajar por la Argentina a precios accesibles para el bolsillo. Mar del Plata encabeza las preferencias del público junto a otros cinco destinos emblemáticos del país como Merlo, San Bernardo, Capilla del Monte, San Miguel y las Cataratas del Iguazú, con tarifas iniciales que parten desde los 366 mil pesos.

Cuáles son las ciudades más buscadas de cara a las fiestas

El programa diseñado para disfrutar de las playas marplatenses comprende una estadía de cinco días y cuatro noches con salidas programadas entre el 22 y el 24 de diciembre. La propuesta incluye el traslado en micro semicama, alojamiento completo en hotel con régimen de todo incluido y asistencia médica al viajero por un valor de 515 mil pesos por persona en base doble, posicionándose como una de las alternativas de mayor demanda.

Para las fiestas, Mar del Plata ya disfrutará del calorcito.

Entre las diferentes alternativas para festejar en la Costa Atlántica también aparece la localidad de San Bernardo con un plan de similares características todo incluido por 650 mil pesos. En tanto, las sierras cordobesas ofrecen alternativas variadas como el destino de Capilla del Monte con pensión completa por 403 mil pesos, o la opción con servicios de spa y campo de golf en la zona de San Miguel por un costo total de 588 mil pesos.

Para quienes priorizan un viaje económico de descanso en el ámbito serrano, la localidad puntana de Merlo presenta la propuesta más barata del mercado a 366 mil pesos con pensión media. En el extremo opuesto, la alternativa de mayor categoría invita a volar hacia Misiones para pasar la Nochebuena en un distinguido complejo de cinco estrellas en medio de la selva de Iguazú con excursiones incluidas por un valor de 845 mil pesos.

San Clemente también está entre las opciones.

Las distintas agencias de turismo nacional ya tienen habilitadas las consultas formales de reserva para todos estos paquetes con salidas terrestres y aéreas de cara al próximo mes de diciembre. De esta manera, el sector turístico local busca incentivar la circulación de visitantes en los principales puntos veraniegos del país y consolidar un buen nivel de ocupación hotelera durante el período de las festividades.