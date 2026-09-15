Superluna en Mar del Plata: los mejores puntos de la costa para ver cómo nace sobre el mar

El cielo de Mar del Plata ofrecerá dos espectáculos astronómicos de alto impacto visual durante la recta final del año sobre la línea del mar: el primer evento ocurrirá el martes 24 de noviembre de 2026 con la llegada de la denominada Superluna del Castor. Durante esa jornada, el satélite natural se apreciará un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que durante una luna llena habitual. La denominación de este fenómeno responde a las antiguas tradiciones norteamericanas vinculadas a la preparación invernal de los roedores.

Cómo serán las dos Superlunas que iluminarán Mar del Plata

La segunda cita astronómica del calendario tendrá lugar entre el miércoles 23 y el jueves 24 de diciembre de 2026. Esta Superluna Fría de Navidad representará el acercamiento más significativo del año, ubicándose a una distancia de apenas 356.740 kilómetros de la Tierra. El fenómeno coincidirá de manera exacta con los festejos de Nochebuena, iluminando de forma completa toda la franja marítima. La orientación geográfica de la ciudad hacia el Este permitirá observar el nacimiento del cuerpo celeste directamente desde la superficie del mar.

Durante la Nochebuena se apreciará una luna más grande.

Para obtener las mejores perspectivas fotográficas, el espigón del Club de Pesca en la zona céntrica permitirá alinear el satélite gigante con las esculturas de los lobos de piedra. Por su parte, el sector costero de Cabo Corrientes aportará una vista panorámica limpia de 180 grados hacia el horizonte por tratarse del punto más oriental de la localidad. Asimismo, la Escollera Sur brindará un encuadre particular con las siluetas de los buques pesqueros recortadas sobre el agua iluminada. En tanto, las playas de Los Acantilados del Sur ofrecerán un entorno libre de contaminación lumínica.

El momento ideal para contemplar la magnitud del satélite coincide con los primeros minutos de su aparición por encima del horizonte marítimo. En ese lapso inicial se genera el fenómeno óptico conocido como ilusión lunar, un proceso cognitivo donde el cerebro humano magnifica el tamaño del cuerpo celeste al compararlo con referentes fijos. Esta percepción de gigantismo se multiplica notablemente al contrastar la luna con edificaciones urbanas, barcos o barrancos. Los especialistas recomiendan apostarse en la costa momentos antes del horario fijado para la salida oficial.

La escollera es uno de los sitios clave para disfrutar del fenómeno.

La entrada de brumas marinas hacia las primeras horas de la noche constituye el único factor climático capaz de alterar la visibilidad durante la fase inicial del evento. Sin embargo, los registros meteorológicos de la zona costera indican que la cobertura de nubes bajas suele dispersarse pasadas las 12 de la noche. Esta limpieza del firmamento nocturno garantiza excelentes condiciones para la práctica del astroturismo en todo el frente marítimo de la provincia de Buenos Aires.