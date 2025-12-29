El drama de una reconocida marca familiar que perdió al perro que rescataron porque se asustó con los cohetes

Si bien hay una ordenanza que rige en Mar del Plata desde el 2019 y prohíbe los fuegos artificiales sonoros, la gente insiste. Los daños en las infancias y el sufrimiento de los animales continúa mientras persistan las bombas de estruendos, o las luces con sonidos estridentes. En este caso, la angustia la vive una familia y un grupo de trabajo que hacen mucho por los perros, pero no pudieron evitar esta desgracia.

Julio, uno de los siete perros rescatados que tiene una fábrica de ropa, se perdió por los ruidos de la Nochebuena. Los trabajadores y vecinos de los barrios de la zona sur suelen verlo entre tejidos y zapatillas, o en la vereda del galpón. Pero desde el 25 de diciembre está perdido y lo buscan por Chapadmalal, Acantilados, San Carlos, La Serena y la zona del Faro.

"En nuestra fábrica rescatamos perritos de la calle, los cuidamos y son parte del día a día", dijo una de las dueñas y aclaró que en total tienen siete, contando a Julio. Él tenía puesto un collar azul con dibujo de perritos. Hoy lo extrañan en cada jornada.

Para comunicarse en caso de tener novedades, dejaron el número de celular 223 502 9723. También pueden ponerse en contacto con el Instagram oficial de la marca: @rocascompany