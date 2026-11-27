La organización del partido despedida de Carlos Tevez en La Bombonera, bautizado "Adiós Apache", habilitó la venta general de entradas para el público tras la confirmación de la presencia de Lionel Messi entre las principales figuras invitadas al evento.

El encuentro servirá como homenaje oficial a la trayectoria del ídolo de Boca Juniors y reunirá a excompañeros del club xeneize, de la Selección Argentina y del fútbol internacional, en una jornada que incluirá además una recorrida previa de los invitados por Fuerte Apache.

Según adelantó el propio Tevez, su intención es que las figuras internacionales que viajen al país conozcan el barrio donde se crió antes de saltar al campo de juego del estadio Alberto J. Armando.

Las localidades para las distintas ubicaciones del estadio se comercializan a través de los canales digitales oficiales dispuestos por la producción del espectáculo, con prioridad previa para socios y apertura posterior al público general hasta agotar capacidad.

Entre las glorias de Boca que ya aceptaron la invitación figuran Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi. También estarán Sergio Agüero, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta, igual que figuras internacionales como Gianluigi Buffon y Rio Ferdinand. La organización busca reunir a unas 60 figuras.

Precios de las entradas

Generales: desde $130.000 (más 15% cargo de servicio)



Platea Alta: desde $200.000 (más 15% cargo de servicio)



Platea Media: desde $300.000 (más 15% cargo de servicio)



Platea Baja: desde $380.000 (más 15% cargo de servicio)



Torres: desde $300.000 (más 15% cargo de servicio)



Palcos: desde $1.023.000 (más 15% cargo de servicio)