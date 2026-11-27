Desde este sábado 28 de noviembre y hasta el 11 de diciembre inclusve, se llevará a cabo la séptima edición del Torneo de fútbol infantil "Pasión Norteña" organizado por el Club Deportivo Norte y que contará con más de 200 equipos, cifra que supera con amplitud al 2025.

Tras varios meses de organización, planificación y preparación, el predio "Nora Alicia Vega" del "Aurinegro" se prepara para recibir a los más de 3200 jugadores que serán parte del torneo que significa el cierre del calendario de competencia para clubes y escuelas de la ciudad y la zona.

En ese contexto, serán 207 los equipos participantes que se repartirán en las distintas categorías que integran el certamen. En cancha de once jugarán las divisiones 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 y 2016, que hará su debut en esas dimensiones. Por su parte, en cancha de predécimas estarán los 2017, 2018/2019 y 2020/2021. Estos últimos también vivirán su primera experiencia en césped tras competir en salón durante todo el año.

Desde la organización se mostraron optimistas y con buenas sensaciones en la antesala del inicio. "Nos pone muy felices ver este nivel de participación. Contar con más de 3200 jugadores, que significan igual cantidad de familias, es una muestra de confianza y ratifica lo que venimos haciendo desde el 2019 cuando empezamos con esto", sostuvo Juan Pablo Fornara.

Por último, y no menos importante, el Torneo contará nuevamente con una app en donde se podrá revisar la programación, resultados y tablas de posiciones en tiempo real. La misma puede descargarse desde el store de Android o Apple bajo el nombre "Pasión Norteña". Al momento, ya están cargadas las jornadas iniciales.