La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Belgrano de Córdoba el trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/1986, a través del presidente de la institución "Pirata", Luis Fabián Artime.

El reconocimiento tuvo lugar este jueves en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, realizada en la sede de Pilar. En su momento, la conquista le permitió a Belgrano clasificar a la liguilla Pre - Libertadores y el campeonato de la Primera B 1986/87.

A través de su cuenta de "X", Belgrano comunicó: "El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, clasificando a la liguilla Pre-Libertadores y convirtiéndose en el primer cordobés en conquistar un título nacional de AFA".

Asimismo, el director General de AFA, Gustavo Lorenzo, resaltó tras la Asamblea: "Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido". A raíz de eso, el dirigente argumentó la decisión: "Por ello, aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club".

De esta manera, el Regional del 86 queda marcado como el primer título a nivel AFA conseguido por Belgrano de Córdoba, a sólo siete meses de haberse consagrado en el Torneo Apertura 2026 tras ganarle la final a River en el Estadio Mario Alberto Kempes.