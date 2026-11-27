Argentina venció a Bahamas y avanza firme rumbo al Mundial Qatar 2027
Con un contundente triunfo por 102-65 en Zárate, el equipo de Pablo Prigioni dio un paso clave en las Eliminatorias y buscará sellar la clasificación ante Canadá este domingo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Selección Argentina de básquet logró una victoria contundente ante Bahamas este jueves en Zárate, en un encuentro decisivo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso con un marcador de 102-65, consolidando su posición en la competencia.
El conjunto albiceleste dominó especialmente en el tercer cuarto, donde marcó la diferencia que le permitió encaminar el triunfo con claridad. Actualmente, Argentina acumula un récord de siete victorias y dos derrotas, ubicándose tercero en el Grupo F con 16 puntos, igualando a Uruguay pero superándola por criterios de desempate. Canadá lidera invicto con ocho triunfos, mientras que Bahamas se encuentra en el cuarto puesto con cuatro victorias y cinco derrotas.
El objetivo principal del seleccionado nacional es retornar a la Copa del Mundo tras no haberse clasificado en 2023, algo que no ocurría desde 1982. La próxima edición del Mundial se disputará en Qatar entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2027.
Las Eliminatorias de América otorgarán siete plazas para el Mundial. Los tres primeros de cada grupo clasificarán directamente, mientras que el último cupo será para el mejor cuarto colocado entre las dos zonas. Con tres encuentros pendientes, Argentina depende de sí misma para alcanzar la clasificación.
El escenario más favorable para el equipo de Prigioni es ganar los dos partidos de esta ventana internacional. La victoria ante Bahamas ya consumada y un triunfo frente a Canadá asegurarían su lugar sin depender de otros resultados.
En caso de perder ante Canadá, Argentina deberá prestar atención al resultado del partido entre Bahamas y Panamá. Una victoria panameña permitiría a Argentina asegurar la clasificación, mientras que cualquier otra combinación dejaría la definición para la última ventana en febrero.
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