El exPeñarol, Juani Marcos, fue uno de los puntos altos de la Selección.

La Selección Argentina de básquet logró una victoria contundente ante Bahamas este jueves en Zárate, en un encuentro decisivo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso con un marcador de 102-65, consolidando su posición en la competencia.

Estadísticas Completas

El conjunto albiceleste dominó especialmente en el tercer cuarto, donde marcó la diferencia que le permitió encaminar el triunfo con claridad. Actualmente, Argentina acumula un récord de siete victorias y dos derrotas, ubicándose tercero en el Grupo F con 16 puntos, igualando a Uruguay pero superándola por criterios de desempate. Canadá lidera invicto con ocho triunfos, mientras que Bahamas se encuentra en el cuarto puesto con cuatro victorias y cinco derrotas.

El próximo desafío para la Albiceleste será este domingo 29 de noviembre, cuando reciba nuevamente a Canadá en el mismo escenario desde las 18:10. Este partido será fundamental para definir la clasificación directa al Mundial.

El objetivo principal del seleccionado nacional es retornar a la Copa del Mundo tras no haberse clasificado en 2023, algo que no ocurría desde 1982. La próxima edición del Mundial se disputará en Qatar entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2027.

Las Eliminatorias de América otorgarán siete plazas para el Mundial. Los tres primeros de cada grupo clasificarán directamente, mientras que el último cupo será para el mejor cuarto colocado entre las dos zonas. Con tres encuentros pendientes, Argentina depende de sí misma para alcanzar la clasificación.

El escenario más favorable para el equipo de Prigioni es ganar los dos partidos de esta ventana internacional. La victoria ante Bahamas ya consumada y un triunfo frente a Canadá asegurarían su lugar sin depender de otros resultados.

En caso de perder ante Canadá, Argentina deberá prestar atención al resultado del partido entre Bahamas y Panamá. Una victoria panameña permitiría a Argentina asegurar la clasificación, mientras que cualquier otra combinación dejaría la definición para la última ventana en febrero.