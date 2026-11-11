Daniel Vila defendió la federalización del fútbol argentino: “Un torneo de 20 equipos atrasa”

La federalización del fútbol argentino es uno de los grandes argumentos que sostienen el actual formato de los campeonatos nacionales. Así lo planteó Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, quien defendió la participación de los clubes del interior y fue contundente al referirse a quienes proponen volver a los torneos de 20 equipos: “Un torneo de 20 equipos atrasa el fútbol”.

El dirigente mendocino destacó que la ampliación de los cupos en las competencias permitió que instituciones de distintas provincias ganaran protagonismo y pudieran llegar a las principales categorías del fútbol argentino. Una transformación que, desde su mirada, permitió construir un campeonato más federal y representativo de todo el país.

“El fútbol argentino se federalizó, aparecieron grandes instituciones en el interior del país y por eso aumentó la cantidad de clubes; si no, estamos haciendo algo para Buenos Aires”, sostuvo Vila en una entrevista con el programa Deportivo 1270.

En esa misma línea, insistió en la importancia de sostener las oportunidades para los equipos de las distintas regiones. “Escucho por ahí que estaría bien un torneo de 20 equipos. Esa posición atrasa porque el fútbol argentino se federalizó con un crecimiento importante de clubes del interior a partir de que se aumentó la cantidad de cupos en las competencias; si no, solo estamos haciendo fútbol para Buenos Aires”, argumentó.

Para el presidente de Independiente Rivadavia, el crecimiento de las instituciones del interior es parte de una evolución que debe tener continuidad, con un fútbol argentino que represente a todos los puntos del país.

Daniel Vila respaldó el cambio de árbitro para la Supercopa Argentina

Otro de los temas sobre los que se expresó Vila fue la designación arbitral para la final de la Supercopa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata. La AFA resolvió que Yael Falcón Pérez reemplace a Nicolás Ramírez como juez principal y el presidente de la Lepra manifestó su conformidad con la decisión.

“Me parece que hizo bien la AFA en cambiarlo porque ya tuvimos problemas en la Copa Argentina y también en el partido frente a River”, afirmó.

Para fundamentar su postura, recordó especialmente lo ocurrido en la final de la Copa Argentina 2025 frente a Argentinos Juniors, en la que Independiente Rivadavia terminó consagrándose campeón.

Vila describió aquella actuación arbitral con fuertes críticas: “Fue espantoso, jugamos 5 minutos de alargue en el primer tiempo, 17 minutos más en el segundo, nos echó a dos jugadores, a todo el cuerpo técnico e hizo patear dos veces un penal. Tengan en cuenta que íbamos ganando 2 a 0, nos empataron y llegamos a los penales”.

También hizo referencia al desempeño de Ramírez en el partido frente a River y a las actuaciones recientes del árbitro. “Debo decir que tenía un buen concepto de Ramírez, pero ha bajado mucho su nivel. Fue muy malo su desempeño en el partido en el que enfrentamos a River. En estos últimos tiempos muchos se han quejado por su bajo rendimiento; por lo pronto, no sé qué está pasando por su cabeza”, agregó.

Independiente Rivadavia va por otra estrella ante Estudiantes

Mientras defiende el protagonismo de los clubes del interior, Independiente Rivadavia se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Este jueves, desde las 21, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

Los campeones del fútbol argentino buscarán quedarse con un nuevo título y sumar una estrella a sus respectivas historias. “Es un partido muy importante para Independiente porque tiene la posibilidad de sumar una estrella a su historia”, expresó Vila sobre la trascendencia del encuentro.

El presidente de la Lepra también destacó el presente de Estudiantes, que tendrá por delante otro desafío de enorme magnitud: la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, en Montevideo.

“Creo que van a ir a ganar como hacen siempre. Veo a un Estudiantes muy enchufado y que quiere ganar como corresponde. Va a ser un lindo partido”, señaló.

Por último, Vila se refirió al acompañamiento de los hinchas mendocinos en Córdoba y a las dificultades económicas que implica trasladarse para una final a 700 kilómetros de distancia. “La situación económica incide mucho en el bolsillo de la gente. Un viaje de 700 kilómetros tiene una erogación importante”, reconoció.