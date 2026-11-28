David Rossi encontró a Galgui en Mar del Plata, cuando el animal pesaba apenas 12 kilos y había sido utilizado en carreras de perros. Después de rescatarlo y acompañar su recuperación, el hombre logró que alcanzará los 40 kilos. Ahora, ambos se preparan para recorrer el país en una Fiat Fiorino adaptada para la travesía.

Foto: @galgui.elgalgo

El rescate sucedió en la ciudad hace algunos años. Cuando el hombre encontró, Galgui, el perro color caramelo, presentaba un importante deterioro físico por las condiciones en las que había vivido. Con atención veterinaria y cuidados, logró recuperarse y aumentar considerablemente de peso.

Foto: @galgui.elgalgo

Las consecuencias de aquella experiencia de maltrato en el animal, todavía se hacen presentes en su comportamiento. En una entrevista con el diario misionero Primera Edición, Rossi contó que el perro conserva varios miedos y permanece muy pendiente de él.

"No es un perro común, es propio del maltrato que ha recibido", explicó. También lo describió como un animal muy dependiente, que busca estar a su lado durante todo el día.

Una misión para recorrer Argentina

Rossi vive en Jardín América, Misiones, y convirtió al galgo en su compañero cotidiano. El proyecto que comparten, de viajar por el país, busca visibilizar el maltrato animal y promover la adopción responsable.

Foto: @galgui.elgalgo

La travesía se llama "Misiones Ushuaia" y está organizada en cuatro etapas. La primera contempla un recorrido por distintos puntos de Misiones, con una parada en Bernardo de Irigoyen.

Luego, partirán desde la Plaza Colón de Jardín América rumbo a Ushuaia, en Tierra del Fuego. Desde allí regresarán por la Ruta Nacional 40, con visitas a la región de los glaciares, y continuarán hasta La Quiaca, en Jujuy, antes de volver a Misiones.

Para concretar el viaje, Rossi acondicionó el utilitario que anteriormente utilizaba como vehículo de trabajo. Entre las modificaciones incorporó una suspensión elevada, cubiertas todoterreno, un panel solar y baterías auxiliares.

Las carreras de perros se encuentran prohibidas en todo el territorio nacional por la ley 27.330 desde 2016

La idea es convertir la camioneta en una vivienda móvil que les permita viajar con mayor autonomía y atravesar distintos tipos de caminos.

Las carreras de perros se encuentran prohibidas en todo el territorio nacional por la ley 27.330, que establece sanciones para quienes las organicen, promuevan, faciliten o realicen.