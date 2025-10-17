Final feliz: difunden imágenes de la perrita rescatada y buscan darle un nuevo nombre entre todos

Rescatistas que salvaron a la perrita torturada difunden nuevas imágenes y buscan darle un nuevo nombre entre todos.

Luego de que se difundiera este jueves en todo el país un indignante video de un joven torturando a su perrita, quemándola con un huevo hirviendo y pegándole con un palo, redes de rescatistas y proteccionistas se unieron rápidamente para salvarla.

"Cuando me mandaron el video se me hizo un nudo en el estómago, literal, estaba descompuesta de los nervios", contó Hilen Elisci, de Rescatando Huellas, quien (junto con la ong Danos una Pata) logró dar con el animalito para llevárselo y alejarlo del sufrimiento padecido.

Justamente en el día de su cumpleaños, la joven mostró cómo se encuentra la perrita y cómo sigue la titánica tarea de darle un hogar y todo el amor y contención que no recibió hasta el momento.

"Hoy ella está a salvo pero lo hecho, hecho está. El tiempo no se puede rebobinar pero no vamos a frenar hasta sanarle el corazón, demostrarle que no todos los humanos somos iguales, que podemos volver a empezar y nos comprometemos a devolverle la sonrisa y la felicidad", expresó Hilen.

Además de darle un nuevo hogar, la proteccionista invitó a la comunidad a participar con la búsqueda de un nombre que le de identidad: "¿Nos ayudan a bautizarla, a ponerle un nombre hermoso que la deje alejada de toda esta tortura?"

Para ser parte de la elección, se puede ingresar en su perfil, donde además se podrá ver cómo se encuentra el animal y ver a otras tantas mascotas en adopción, para darles una segunda oportunidad en un hogar amoroso y responsable.