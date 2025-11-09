Apareció Torino, el perro que fue rescatado de un encierro y lo robaron a los días de ser adoptado

Quienes lo encontraron sostuvieron que Torino estaba siendo atacado por otros perros y decidieron interceder para que no lo lastimen.

Final feliz para Torino, el perro que había sido rescatado de un encierro y robado a los pocos días de ser adoptado. Una familia del barrio Caribe había visto uno de los carteles sobre la desaparición, lo encontró en Juan B. Justo y Calle 214, se comunicó con los dueños y finalmente Torino pudo regresar a su hogar.

Según informaron a 0223, Torino estaba siendo atacado por otros perros en la zona mencionada y quien observó esa situación, intervino en la pelea y lo resguardó para que logre regresar con quienes lo habían adoptado recientemente. Días más tarde llamaron a la familia y este domingo volvió a casa.

Su historia es conmovedora. Torino andaba por las calles hasta que un hombre se lo quedó. Sin embargo, al tiempo lo escucharon en una terraza: allí lo dejaba su nuevo "cuidador", quien decidió empezar a soltarlo y una riña con otros perros finalizó con el perro lastimado. Los vecinos le reclamaron la actitud, pero el sujeto volvió a encerrarlo.

Luego, un grupo de proteccionistas logró rescatarlo, castrarlo, le dio las vacunas que no le habían aplicado y tránsito. El fin de semana pasado, por fin, Torino había conseguido su esperada adopción y una nueva familia lo esperaba con el amor que se merece.

No obstante, por su simpatía, el perro fue a saludar a quien creía que se trataba de un amigo cuando estaba en el parque de su nueva casa, pero a los minutos ya no estaba más. Se supone que a Torino lo robaron en Rivadavia al 7500, y aunque no es posible determinar dónde estuvo los último días, sí es cierto que hoy se encuentra a salvo, feliz y rodeado de mucho amor.