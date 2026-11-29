Imaginemos este escenario: un velorio suspendido en el tiempo, un ataúd esperando durante una hora y media por una traba administrativa y un pedido tan insólito como urgente en el teléfono de Darío: es un audio real de su hermano Mauro, rogándole que “entretenga a la gente” mientras destraban el trámite.

De esa experiencia verídica y tragicómica, vivida tras la muerte de su madre, nace esta obra que planta a Darío Sztajnszrajber en escena junto al féretro materno, rodeado de personajes de un tono marcadamente “gasallesco”. Obligado a improvisar ante los deudos para llenar el vacío de la espera, Darío convierte el duelo en un monólogo lúcido y desopilante donde se cruzan el amor, la muerte, los filósofos de cabecera y las zonas más conflictivas de su propio vínculo materno. “Hay tres registros en la obra, tres historias que tienen que ver con algo bien puntual de mi biografía. El primer relato, por ejemplo, es el día que le conté a mi mamá que iba a estudiar filosofía. Mi vieja se agarró la cabeza y dijo: ‘¿Por qué me tocó un hijo tan anormal?’. A partir de ahí, todo ese relato desemboca en una reflexión sobre la vocación, sobre qué es la filosofía y qué es el sentido común. Esa confrontación entre filosofía y sentido común atraviesa toda la obra, y atravesó también la relación con mi mamá. Es decir, cómo desde su perspectiva lo que yo hacía era algo anormal. Entonces está el registro del relato, cuento la historia, está la reflexión filosófica y hay una tercera instancia: un personaje que interpreta Leticia Mazur y que irrumpe desde el humor para consumar cada escena, cada acto”, anticipa a su llegada a Mar del Plata el filósofo Darío Sztajnszrajber. Y agrega: “Se da toda una situación en la que uno empieza a dudar cada vez más si el velorio ocurre adentro de la sala o afuera. Es decir: ¿estamos asistiendo a un funeral, o nos están velando a todos hace rato sin que nos demos cuenta?”.

—Creo que era Delphine Horvilleur, quien decía algo así como que la muerte es la reina del silencio. Sin embargo, vos hacés exactamente lo contrario: a ese silencio que impone la muerte lo encarás hablando, haciéndote preguntas, interpelando al público y, sobre todo, contando historias. ¿Qué otras historias ayudaron en la obra?

—El libro de Delphine Horvilleur sobre los muertos me partió la cabeza. Igual, si hay una inspiración fuerte en esta obra, es Vinciane Despret y dos de sus libros: A la salud de los muertos, que lleva como subtítulo Relatos de los que quedan, y otro posterior, más enfocado en el vínculo entre la muerte y el arte, que se llama Muertos a la obra. Los dos apuntan a lo mismo: para Despret, una vez que se produce la muerte, queda lo que ella llama una “excedencia de existencia”. Entonces, la pregunta es cómo te relacionás con tus muertos. Lo digo primero desde el ejemplo, y después si querés lo conceptualizamos, aunque casi ni hace falta: mi mamá siempre quiso ser actriz y nunca pudo, hasta ahora. Hoy está en la obra, la coprotagoniza. Está ahí. Ella tenía ese deseo pendiente. Y los que quedamos, que siempre somos ínfimos al lado de la infinidad de muertos que existen, tenemos, entre otras, estas tareas cuando algo nos convoca. En este caso, mi tarea es darle esa oportunidad, brindarle de algún modo la posibilidad de consumar algo que quedó inconcluso. Y al revés, a mí me habilita un ejercicio de transformación muy profundo, porque también me quedaron muchas cosas pendientes con ella. De alguna manera, mi vieja irrumpe en escena y adquiere una presencia de otro tenor. Lejos estamos, y en esto Despret es muy clara, de entrar en el debate binario entre ciencia o metafísica sobre si los muertos siguen vivos en otro lado o se terminan de manera definitiva. Es más bien literatura, es arte: es abrir la posibilidad de que los muertos nos sigan inspirando y transformando. Y yo, en cada función, estoy ahí frente a eso, y algo se me revuelve.

Darío Sztajnszrajber junto a Leticia Mazur.

—Pensaba también en la cuestión de la experiencia. No sé si hablar en términos de qué se gana y qué se pierde, pero ¿qué circuló entre aquel velorio original, llamémoslo así, y este velorio teatral, con dramaturgia y ensayos de por medio? ¿Cómo fue volver sobre ese momento en cada ensayo y revivir esa experiencia después de la real?

—Fue increíble lo que podemos llamar el proceso de traducción. Empezando por el final, hacer la obra me permite revivir siempre esa situación, lo cual es una manera de estar cerca, pero, al mismo tiempo, en cada función le voy encontrando novedades y así también me voy distanciando. Hay un punto ambiguo entre la cercanía y la distancia que es clave en la relación con nuestros muertos, y más cuando organizás y elaborás un proyecto como este. Hubo una transcripción en la que tuvimos que cambiar algunas cuestiones: la situación que da origen a la obra no transcurrió en una casa velatoria, sino en el entierro. Se dio directamente en el cementerio, pero nosotros la llevamos al velorio porque nos parecía un espacio escénicamente más interesante. Obviamente, hay situaciones manipuladas en el mejor sentido, distorsionadas, pensadas en función de lo que conviene en términos de puesta, pero persiste una fidelidad increíble que me hace revivirlo todo el tiempo, y por eso conserva una frescura que no se pierde.

Pensemos esa imagen del velorio como un no lugar. Un espacio que, desde su condición liminal, puede dar permiso para que muchos temples converjan de modo simultáneo y sin contradicción. Es un territorio fronterizo, un no lugar, pero no en el sentido liviano del término, sino porque pone en jaque la idea misma de lo que es un lugar: un orden, un sitio donde las cosas pierden algo de su singularidad y se vuelven parte de lo cotidiano. Acá, en cambio, es el estallido de lo cotidiano, la puesta en cuestión de todo. Y más aún en el velorio de una madre, donde se juntan las dos cosas. Darío enfatiza: “Eso muestra, en algún punto, una continuidad o una afinidad entre el velorio, el humor, que está muy presente en la obra, y la filosofía. Para mí son tres artefactos que trabajan en el borde, y la obra consiste justamente en mostrar ese borde, incluso sin resolverlo. No voy a spoilear el final, pero no hay resolución. Lo que mostramos de manera cruda es que la muerte es algo irreparable, una herida existencial que no sutura. Es eso, no hay mucha vuelta.”

—Pensando un poco en el título de la obra, que juega un poco con aquella famosa anécdota apócrifa o no de Nietzsche abrazando al caballo en Turín, justo en el momento de su quiebre, de su locura. Ahí se rompe la razón filosófica y, sin embargo, lo que aparece es la palabra “mamá”. Como si en ese límite extremo emergiera siempre la figura de la madre como una necesidad...

—De eso hablamos en uno de los actos de la obra, lo que además permite preguntarnos por la zombificación de la existencia. Estamos muertos en vida, y quien nos revela eso, y esto sí se puede adelantar, es el caballo de Nietzsche. De ese caballo surge el título, y obviamente hay toda una presencia nietzscheana en la obra. De hecho, uno de mis relatos tiene mucho que ver con un viaje a Turín y con esa anécdota. Es un episodio absolutamente incomprobable y existe amplio consenso en que no ocurrió así, incluso el detalle del pedido de perdón mientras el caballo llora es más bien un invento de Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. Pero son esas historias que se vuelven mitos, circulan y en algún punto deja de importar su veracidad. Además, la relación de Nietzsche con su madre fue muy conflictiva. A tal punto que el último libro que entrega antes del episodio del caballo y de su internación, Ecce Homo, tuvo durante muchísimos años un fragmento modificado porque hablaba mal de su mamá y de su hermana, y ellas mismas lo intervinieron y alteraron. Recién en los años sesenta se recuperó el texto original. Con ese vínculo tan tenso detrás, que al final su última confesión haya sido “Mamá, soy un idiota”, según dicen que balbuceó después en el hotel, resulta muy significativo. Yendo más al rigor histórico, Mónica Cragnolini, que es una gran especialista en Nietzsche, me pasó un texto donde cuenta que, ya internado en el neuropsiquiátrico, él escribe una frase: “Me tiembla un caballo”. Hay todo un artículo maravilloso de Mónica sobre eso. Y acá entra en juego otro sentido: la palabra “idiota” tiene una connotación patológica, pero cuando vas a su origen etimológico, el idiota era más bien aquel que rompía con lo común y estaba demasiado metido para adentro. Con lo cual, la declaración de alguien frente a la tumba de su madre, “Mamá, soy un idiota”, admite una doble lectura: puede significar “la cagué, me equivoqué, tenías razón”, o puede querer decir “elegí este camino”, una vocación que quizá no cierra para el sentido común. La filosofía tiene mucha afinidad con esa forma. De hecho, cuento en la obra la anécdota de Tales de Mileto, a quien empiezan a endilgarle esa fama de “idiota” porque, como relata Platón, cuando descubre la filosofía miraba tanto para arriba que se caía en todos los pozos.

En una cultura occidental que suele vivir de espaldas a la muerte y reducirla a un tabú, la costumbre nos entrenó para “enterrar dos veces a nuestros muertos”: primero de manera literal y luego al relegar su memoria a un recuerdo inofensivo, incapaz de irrumpir o incomodar en la rutina. Sin embargo, la apuesta de Darío Sztajnszrajber va exactamente a contramano. Al asomarse a la finitud y habitar ese borde, tanto desde la filosofía como desde el humor, la escena nos empuja hasta el límite de nuestra propia existencia y habilita que las presencias y los asuntos pendientes de quienes se fueron sigan operando en el presente. Cuestionar la muerte hasta el fondo tal vez no garantice una felicidad acomodada, pero sí algo mucho más potente: nos devuelve a una vida más despierta, más libre y profundamente vital.

(*) La ficción filosófica Mamá, soy un idiota se presentará en Mar del Plata el 7 de diciembre en el teatro Roxy (San Luis 1750)