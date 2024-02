Darío Sztajnszrajber y la imposibilidad del amor como su mejor defensa

2El amor es imposible". Bajo ese título provocativo, Darío Sztajnszrajber buscó deconstruir y pensar cuáles son las formas hegemónicas que nos rodean acerca del amor. Para eso, a través de la vida personal y diferentes pensadores, que van desde Platón, Lacan, Nietzsche, Foucault y siempre Derrida, el filósofo examina las argumentaciones y los conflictos que implica el amor como ideal y como experiencia.

Qué significa que el único amor verdadero sea el amor imposible? ¿Es el amor lo que suponemos que es? O antes que eso, ¿es lo imposible aquello definido como lo inalcanzable, lo inconsumable, lo inenarrable? ¿Y si fueran las preguntas lo que hay que cambiar porque es en la

imposibilidad del encuentro amoroso donde radica su verdad?, son algunas de las preguntas disparadoras del libro y del pensamiento.

Ahora bien, que el amor se presente como imposible no significa que sea inexistente. El propio autor ha sostenido que su idea es tratar de defender al amor, casualmente desde su imposibilidad. Para eso, en estas ocho tesis, que fueron muchas más, busca refutar al amor desde disparadores como el desamor, el destiempo, la monogamia, el primer amor, entre otros. “El mundo de lo posible impidió la consumación del amor que por ello comienza a migrar en amor imposible. O tal vez el amor sea imposible justamente porque nunca se trata de un caso fáctico, sino de lo inconsumable como su forma.

Los verdaderos amores son los que siempre permanecen en potencia. Su darse en el mundo de lo posible los rebaja, los cotidianiza, los mundaniza y por ello los corrompe. Otra vez la aporía: hay amor en la medida en la que no lo hay. En aquello que pudo haber sido siempre hay más amor que en lo que finalmente se da. En aquello que queda a destiempo hay más amor que en lo que se da en el tiempo”,

apunta en una de ellas.

Del texto se desprende el pensamiento y la preocupación, ya apuntada en otros textos de Sztajnszrajber, sobre “el otro”. El amor está pensado desde eso “que me da” y no en virtud del “otro” que se necesita para que surja. Encuentra en esa lógica del amor romántico una negación del “otro”, poniéndolo a disposición del amador como elemento para su completud. Dice en parte del texto, “...Un ideal romántico del amor que no deja de ser una impostación y continuidad de un orden que niega toda otredad en favor de la expansión de lo propio.

Deconstruir el amor es desarticular el uso del amor como herramienta para el ensimismamiento, y en ese mismo acto abrir toda posibilidad al encuentro imposible con el otro. Si el amor siempre es del otro, entonces no es para nosotros...”.

Darío Sztajnszrajber invita a reflexionar sobre el amor, pero siempre desde una manera crítica y provocadora. No hay recetas ni mensajes esperanzadores sobre la figura del amor. Por el contrario, un ejercicio de desarme, de deconstrucción, de la idea hegemónica del amor de la que nos hemos apropiado.

Son ocho tesis que provocan que uno repiense su vida, sus instantes que estuvieron cruzados por el amor, o que creyó que estaban cruzados por el amor, y que fueron construyendo nuestro subjetivismo.

“Hay un otro que me arrebata y me saca de mí mismo. Me arrebata y me desarma. Algo del otro impacta en mí y me desestabiliza. Algo del otro se vuelve objeto de mi deseo. No sé bien por qué, pero en ese tender hacia el otro, me distiendo. Algo me interesa del otro: su estar sacude mi presente y me imprime movimiento”, dice.

El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas, un texto que, desde el cuestionamiento y el pensamiento crítico, busca un amor más como gesto de apertura o salida que como posibilidad de colmar una falta.

(*) Darío Sztajnszrajber presentará "El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas" en el ciclo Verano Planeta 2024 el 19 de febrero a las 21 en el Hotel Costa Galana.